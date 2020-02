Dirijorul britanic Leo Hussain revine la Sala Radio cu un program Elgar/Sibelius

De această dată, Leo Hussain va dirija la pupitrul Orchestrei Naționale Radio un frumos eveniment ce cuprinde creații ale compozitorului britanic Edward Elgar – Elegie și Concertul în mi minor pentru violoncel şi orchestră (solist: Mircea Marian). Considerat un ”Shakespeare” al muzicii britanice, privit ca întruchipând spiritul englez în note, Elgar spunea despre arta sa: ”Este muzică în aer, peste tot în jurul nostru, lumea este plină de muzică și pur și simplu poți lua din ea atât cât ceri.”Seara de la Sala Radio se va încheia cu Simfonia nr. 1 semnată de compozitorul finlandez Jean Sibelius, lucrare dirijată la premieră de Sibelius însuși, la pupitrul Filarmonicii din Helsinki, în 1899.Succesul lui LEO HUSSAIN pe scena londoneză a fost urmat de reinvitarea sa la Opera Regală și de alte contracte în importante săli de concerte sau de operă europene. Un promotor activ al creațiilor lui Enescu, Leo Hussain a răspuns invitației de a dirija Enescu la Sala Radio în anul 2018.S-a aflat la pupitrul unor ansambluri ca Orchestra Filarmonicii din Luxemburg, orchestra Operei din Frankfurt şi cea de la Theater an der Wien, unde a prezentat o nouă producţie a operei Wozzeck de Alban Berg. Totodată, a colaborat cu Wiener Symphoniker, ORF Vienna Radio Orchestra, WDR Symphony Orchestra Köln, Prague Philharmonia, Orchestra Regală din Danemarca ș.a. În cadrul Festivalului Internaţional George Enescu Leo Hussain a fost invitat să dirijeze opera Wozzeck de A. Berg şi Gurrelieder de A. Schönberg.În afara Europei, Leo Hussain a fost apreciat alături de Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra la Tokyo Spring Festival, de orchestre din Australia, Tasmania, şi la opera din San Francisco. La Festivalul de la Salzburg i-a asistat pe Sir Simon Rattle şi Berliner Philharmoniker, Valery Gergiev şi Vienna Philharmonic, menţinând constante colaborări cu Daniel Barenboim şi Yannick Nézet-Séguin. Leo Hussain și-a urmat studiile muzicale la University of Cambridge şi la Royal Academy of Music.Violoncelistul MIRCEA MARIAN este solist instrumentist al Orchestrei de Cameră Radio, membru al formațiilor Duo Cello Jaya, PlaCello, al Orchestrei Române de Tineret, al ansamblurilor Violoncellissimo și Profil.Mircea Marian a susținut concerte în calitate de solist alături de orchestrele: Filarmonia din Gera – Germania, Orchestra Națională Radio - București, Filarmonica de stat Arad, Filarmonica Botoșani, Filarmonica de stat Muntenia din Târgoviște, Orchestra Universitaria a U.N.M.B., Orchestra Universității din Graz-Austria, Filarmonica Oltenia din Craiova etc.De asemenea, a realizat înregistrări în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, atât în calitate de solist cât și alături de Duo Cello Jaya.A participat la masterclass-uri și festivaluri precum: Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional Sergiu Celibidache, Festivalul SoNoRo, SoNoRo Interferențe, Nocturne Baroce, Festivalul Meridian, Festivalul IS Potsdamer Innenstadt, Festivalul Enescu și muzica lumii.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro. Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.