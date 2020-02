Scriitorul britanic M. J. Arlidge vine pentru prima dată în România pentru lansarea romanului „De-a v-ați ascunselea”, la Editura Trei

, emisiunile de televiziune tip reality show atingeau culmile succesului. , , și altele ne încurajau să judecăm alți oameni – care ne plac mai mult, care sunt cei mai dezirabili – și apoi să ne exprimăm direct preferințele.



M-am gândit că ar fi interesant dacă un criminal în serie ar face ceva asemănător, mărind miza astfel încât situația să devină una a alegerii între viață și moarte. Ideea fiind să ne punem întrebări despre criteriile prin care îi evaluăm sau valorizăm pe ceilalți și dacă valorile morale pe care credeam că le avem mai sunt un factor în aceste decizii. De exemplu, dacă o femeie ar fi închisă împreună cu un bărbat, fără nicio șansă de scăpare, cu o armă între ei și condiția eliberării ar fi că doar unul poate trăi, bărbatul ar trebui să fie galant și să o lase pe ea în viață?”¸ declara Arlidge într-un interviu, adăugând că, inițial, și-a pus problema să realizeze un serial de televiziune cu acest subiect.



Dar, pentru acest tip de produs, tema i s-a părut puțin prea... dură. Așa că a scris un roman, având în minte, încă de la început, o întreagă serie, care în prezent cuprinde 8 cărți. Publicat în mai 2014, romanul său de debut Eeny Meeny („Ghici cine moare primul”), a devenit în scurt timp un fenomen și a fost desemnat Bestseller Sunday Times. A câștigat, de asemenea, titlul de „Bestsellerul de debut al anului 2014” în Marea Britanie, la secțiunea Crime.



Pe 26 martie, de la ora 19:00, Arlidge va povesti la Libraria Humanitas Cișmigiu din București totul despre crearea personajului Helen Grace, detectivul care a cucerit publicul din peste 30 de țări din întreaga lume și despre cel de-al șaselea roman din serie, „De-a v-ați ascunselea” („Hide and Seek”) care va publicat în curând la Editura Trei.

