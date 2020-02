"Dragobete’s Wings": concert în ritm de swing cu Luiza Zan, la Sala Radio

Un cadou frumos oferit de Ziua Îndrăgostiților sau de Dragobete? Sau, pur și simplu, o seară de muzică bună în prag de primăvară?







Joi, 20 februarie (19.00), la Sala Radio, LUIZA ZAN - una dintre cele mai apreciate voci ale momentului în jazz-ul românesc - propune publicului un concert în ritm de swing, sub titlul ”Dragobete’s Wings”, alături de Big Band-ul Radio și Jazzpar Trio (Gaspar Almos, Gaspar Csaba, Vitalyos Lehel).









În 2014, Luiza Zan a obținut premiul al II-lea la Shure Jazz Voice Competition, în cadrul festivalului de Jazz din Montreux, Elveţia, cel mai vechi festival din Europa şi unul dintre cele mai aclamate din lume. Anul 2004 i-a adus o altă recunoaștere importantă în cariera sa: premiul I la festivalul Cerbul de Aur, secţiunea interpretare, alături de trupa Slang.

Muzica Luizei Zan este rezultatul unei combinații inedite de influențe: New jazz inspirat de Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Kurt Elling, Dianne Reeves şi mai ales Nat King Cole, Soul & funk inspirat de Aretha Franklin, Chakka Khan, Erykah Badu, Hip hop & R&b, inspirat de D‘Angelo, Angie Stone, Bilal.





A cântat cu nume sonore din țară, ca Sorin Romanescu, Mircea Tiberian, Pedro Negrescu, Romeo Cosma, Ion Baciu Jr., Mihai Iordache, Alex Man, Abert Tajti, Liviu Butoi, Nicolas Simion, Arthur Balogh, Cătălin Milea, Sebastian Burneci, Vlad Popescu, Emil Bâzgă, Big Band-ul Radio, precum și cu muzicieni străini: Rick Condit, Dave Stamps, Petras Geniusas, Corrine Chapelle, Gyarfas Istvan, Berkes Balazs, Peter Sarik, UNC Jazz Lab 1, McNeese State University Big Band.







O muzică vioaie, în tempo rapid, aceasta este esența proiectului Luiza Zan & Jazzpar Trio. Big Band-ul Radio va susține cu forță și vitalitate muzica invitaților săi, în vreme ce publicul va fi invitat să savureze piese celebre, precum un mic extras din “Cartea Junglei”, sau clasicele “Minor Swing”, “Lady Be Good”, “Four” și câteva surprize dedicate zilei de Dragobete.Concertul extraordinar se va derula sub bagheta cunoscutului dirijor și compozitor român IONEL TUDOR. Evenimentul va fi prezentat de Ștefan Naftanailă, realizator al postului Radio România Cultural.LUIZA ZAN a absolvit cursurile Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi și ulterior a experimentat ea însăși ipostaza de pedagog – între anii 2008-2010 a predat jazz vocal la Universitatea Națională de Muzică București și între anii 2010 – 2014 a susținut cursul de jazz vocal în cadrul taberei de muzică IconArts. A studiat jazz cu saxofonistul american Rick Condit şi cu pianistul american Armen Donelian.Luiza Zan a compus și muzică de film, pentru producțiile Carambol, Circul Vesel (o producție HBO) și Maria (nominalizat la categoria „cel mai bun film documentar” la Festivalul de la Lucarno - 2013).Muzica ei a fost apreciată și pe scenele de teatru din România. A compus muzica pentru spectacolul Năpasta – regia: Radu Afrim – care se joacă la Teatrul Național București și în care este și protagonistă și muzica spectacolului Trei Rupturi – tot în regia lui Radu Afrim – care se joacă la Teatrul Andrei Mureșanu și în care Luiza Zan are o apariție live pe durata întregului spectacol.Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.