"Disney in concert - Magical music from the movies", la Circul Metropolitan din Bucureşti

Disney in concert - Magical music from the movies

Potrivit Agerpres, spectatorii vor avea posibilitatea să asculte coloanele sonore ale unor filme emblematice pentru generaţii întregi - "Lion King", Mary Poppins", "Aladdin", "Frozen", "Cartea Junglei", "Frumoasa şi Bestia", "Cocoşatul de la Notre Dame", "Piraţii din Caraibe" sau "Mica Sirenă" - transpuse într-o regie aparte, care include efecte speciale, zboruri, lumini performante şi proiecţii inedite."'Disney in Concert - Magical Music From The Movies' va aduce minunata sonoritate a copilăriei interpretată de una dintre cele mai de succes orchestre ale Capitalei, Orchestra Simfonică Bucureşti, dirijată de Alexandru Ilie şi întregită cu imagini din filmele consacrate. Acestea vor fi prezentate la dimensiuni impresionante, de sute de metri, însoţite de efecte speciale spectaculoase, produse de peste 80 de dispozitive performante şi un ecran de proiecţie de 360 de grade", se arată în comunicat.Copiii din corurile Programului Naţional Cantus Mundi se vor alătura producţiei cu una dintre cele mai emoţionante piese din universul muzical Disney: "Circle of Life" din clasicul "Lion King".Regia producţiei este semnată de Emil Pantelimon, iar coregrafia de Andreea Soare.Vârsta minimă recomandată pentru spectacol este de 3 ani, precizează organizatorii.Biletele pot fi achiziţionate din reţeaua bilete.ro şi au preţuri cuprinse între 50 şi 200 de lei.