​Gabriel Liiceanu vorbeste despre „Povestea insulei Humanitas“ - joi, 13 februarie, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu

​Eveniment aniversar "Humanitas, 30 de ani de la infiintare":

Povestea insulei Humanitas, volum publicat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea editurii. ​Editura Humanitas vă invită la Librăria Humanitas de la Cișmigiu joi, 13 februarie, ora 18.30, la întâlnirea cu Gabriel Liiceanu despre, volum publicat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea editurii.





Acest prim eveniment al anului aniversar Humanitas va oferi publicului prilejul de a afla povestea editurii care, cu vorbele lui Horia-Roman Patapievici, „a devenit fenomenul cultural care a transformat decisiv spațiul nostru public în anii '90“.





Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza unei rezervări prin Eventbook*.





„Cel mai frumos compliment făcut Editurii Humanitas a venit de la Lucian Boia: «Dacă ţara întreagă şi-ar fi găsit drumul cum l-a găsit Humanitas din primul moment, fără nici o şovăială, am fi avut astăzi o altă Românie».S-ar putea să fie așa. Am fost ghidați din prima clipă de un anacronic ideal al purității, născut în răspăr cu lumea din care ieșiserăm și deja desuet în raport cu cea în care intram. Visam la o etică a muncii acolo unde nu puțini pregăteau «tunuri» și eram îndrăgostiți de legalitate într-o țară roasă de corupție.Am dorit, din prima clipă, să fac să se ivească dintr-un ocean al mizeriei morale o insulă Humanitas (am numit-o «patria mea mică»), în care am invitat să se așeze acele ființe alese, încrezătoare în valorile eterne ale omenirii.“ – Gabriel Liiceanu