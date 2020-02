O nouă piesă românească, în premieră, la TNB: Matilda şi groparii

Publicul Teatrului Naţional din Bucureşti are ocazia de a se întâlni cu o nouă piesă românească, desprinsă din realitatea zilelor noastre, în care violenţa domestică planează, apăsătoare, când tăcută, dar cel mai adesea violent de zgomotoasă, asemenea păsărilor întunecate, deasupra căminului ce adăposteşte trei cumnate şi un destin tras parcă la indigo. O comedie neagră despre eterna dispută dintre femei şi bărbaţi, plină de suspans ca un policier, din care nu se ştie niciodată cine iese învingător, sau măcar… la suprafaţă. Un text despre o generație care și-a îngropat demonii spre a-i lăsa generației următoare dreptul la fericire.„Cine vrea să râdă ca șampania? întreabă cunoscutul jurnalist Eugen Istodor, pe HotNews. Cine vrea emoție, suspans, amuzament, înfricoșare, happy end? Să meargă la Matilda și groparii".În regia lui Mircea Rusu, cu o distribuţie aleasă şi dirijată cu fineţe psihologică, Matilda şi groparii este un spectacol‒pledoarie pentru libertatea femeilor atât de puternice în toată fragilitatea lor, un joc al aparenţelor, camuflând dureri teribile şi răni cicatrizate.„Această împletire de spaimă și umor, „umorul negru”, mă fascinează. Este un microunivers care respinge și atrage în același timp”, apreciază Mircea Rusu.„Dacă lucrurile nu sunt totuși ceea ce par a fi? – s-a întrebat autoarea, jurnalistă pasionată de investigaţia socială. Dacă cineva, care spune într-una glume, ascunde o traumă? Dacă cineva care pare angelic, este, în fapt, un diabolic? Poate fi un om puternic, un om extrem de fragil? Un om rece și detașat, care râde de ideea de iubire, nu cumva tânjește disperat după iubire? Prinși în ritmul unei vieți trepidante, ignorăm de multe ori suferințele celor din jur – riscând astfel să construim acel cerc vicios în care și cei din jur vor fi surzi la suferințele noastre.Pentru că „Matilda și groparii” este, în primul rând o piesă despre aparențe, pare o comedie. Însă, după cum mi-a spus un spectator: „nu prea știi dacă să râzi, sau să plângi”. Și cred că prin asta, mi-am atins scopul: să dau oamenilor răgazul să se gândească de două ori înainte să pună o etichetă și să ofer o călătorie pe axa dintre bine și rău, o călătorie plină de nuanțe – la finele căreia să zgândăresc, fie și pentru puțin, blazarea cotidianului”, ne spune Stela Giurgeanu.Redactor al revistei Dilema veche, Stela Giurgeanu este un jurnalist remarcabil axat cu consecvenţă pe teme sociale. În 2003, a primit o menţiune la secţiunea "reportaj" a concursului „Tânărul jurnalist al anului", organizat de Fundaţia Freedom House, iar în 2008 a fost desemnată „Reporterul european al anului", premiu acordat de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, pentru reportajul Europa moţilor din Gârda. A debutat literar în 2007 cu povestirea Doi oameni, publicată în volumul Cartea cu bunici (ed. Humanitas). Ca dramaturg, a participat de mai multe ori la Concursul anual organizat de UNITER sub egida şi cu sprijinul Casei Regale a României. În 2015, piesa Timpul nebunilor a fost desemnată „Cea mai bună piesă românească a anului" şi a fost prezentată, într-un spectacol-lectură, la TNB. În 2016, piesa Colecţionarul de timp a fost nominalizată în Selecţia finală a Concursului UNITER de dramaturgie. În 2019, Matilda şi groparii a fost desemnată "Cea mai bună piesă românească a anului" şi a fost publicată la Editura Unitext.Sunteti invitati să descoperiţi de ce se refugiază, aparent intempestiv, trei femei pe terasa casei, într-un trai hilar şi improvizat. De cine fug, ce taine ascund?În distribuţie: Amalia Ciolan, Cesonia Postelnicu, Erika Băieşu, Fulvia Folosea, Lari Giorgescu.Potrivit TNB, pentru perioada următoare se află în repetiţii încă o variantă de distribuţie. Trioul cumnatelor va fi format din Liliana Hodorogea, Tania Popa şi Oana Constantinescu, iar logodnicii vor fi Cristina Constantinescu şi Dragoş Ionescu.Scenografia spectacolului este semnată de Gabi Albu, ale cărei creaţii le-aţi putut admira recent, cu ocazia premierelor Neguţătorul din Veneţia şi Livada de vişini.Un spectacol TNB realizat sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală "Ion Sava".Următoarele reprezentaţii cu Matilda şi groparii vor avea loc în zilele de 18 şi 28 martie, la Sala Atelier, de la ora 20.00.