​Lansarea albumului BD "Istorii din '89 în benzi desenate", in Bucuresti, in data de 19 februarie 2020

"Istorii din '89 în benzi desenate", primul demers editorial care reunește întâmplări trăite sau culese de la părinți, rude, prieteni de către 39 de autori de benzi desenate ajunge și în București, punctul ZERO al Revoluției Române din 1989. Lansarea albumului în București va avea loc miercuri, 19 februarie 2020, de la ora 18:00, în Salonul ,,Carol I” al Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” (strada Boteanu nr. 1)."Istorii din 89 în benzi desenate" estealbum de benzi desenate despre decembrie 1989 publicat în România, cel maide benzi desenate (39 de autori) și cel mai voluminos (212 pagini de benzi desenate) editat sub egida Muzeului Județean de Istorie Brașov.,,Pe bună dreptate, se spune că atunci, în decembrie 1989, am fost mai uniți ca niciodată. După 30 de ani, acest subiect istoric a unit ca niciodată autorii de benzi desenate din România! 39 DE ARTIȘTI au răspuns pozitiv invitației noastre de a participa la acest album. Iar prima surpriza a fost vârsta lor. 21 aveau sub 14 ani în ’89 și șase au certificatele de naștere fără stema republicii populare sau socialiste. Așa că sunt multe istorii cu copii, părinți și bunici, despre un Crăciun dulce-amar, televizoare care dau revoluție, nu desene, libertatea de a-ți dunga mașina să arate ca o zebră, portretele arse sau mâzgălite ale lui Ceaușescu, dar și despre un manechin spânzurat și primul om mort văzut vreodată, la televizor sau în realitate.” (Nicolae Pepene, manager Muzeul Județean de Istorie Brașov, editor ,,Istorii din ’89 în benzi desenate”).Trailer video "Istorii din ’89 in benzi desenate”: https://www.facebook.com/muzeuljudeteandeistoriebrasov/videos/466409554276123/

Albumul este deja disponibil pentru comenzi online la adresa: istoriidin89@gmail.com