TVR și Global Records vor colabora pentru Eurovision Song Contest 2020

Nu este prima oară când TVR colaborează cu o casă de discuri în proiectul Eurovision. În ultimii 20 de ani, televiziunea publică a făcut acest lucru la numeroase alte ediţii, conlucrând cu nume de rezonanță din piața de specialitate.Elena Știrbescu, manager al proiectului, a precizat faptul că televiziunea publică, ca organizator al selecției naționale, a pornit de la o analiză riguroasă a mai multor elemente, cum ar fi rezultatele obținute de România la Eurovision pe parcursul anilor, mecanismele de selecție practicate în diferite țări și specificul pieței locale.„Nivelul la care se desfășoară concursul Eurovision în ultimii ani, complexitatea show-urilor din etapa internațională, precum și imperativul atingerii excelenței de către piesa și artistul care reprezintă România au condus, în mod firesc, la această nouă viziune și la colaborarea cu un partener consacrat în domeniu, așa cum este Global Records.”, a declarat Liana Stanciu, seful delegatiei la ESC2020.TVR a optat pentru acest parteneriat pornind de o serie de factori, precum cifrele impresionante pe care compania le-a înregistrat în ultimii ani în ceea ce priveşte prezenţa pieselor şi artiştilor săi în topurile radio şi tv, cifrele legate de accesările pe YouTube, numărul de ţări în care sunt ascultate piesele produse de Global Records și numărul de abonaţi pe conturile de social media etc.Ținând cont de aceste performanțe, Televiziunea Română a ales să colaboreze, pentru cea de-a 65-a ediție a Eurovision Song Contest, cu o casă de discuri care are o contribuție însemnată la impunerea muzicii românești pe plan internaţional, atât prin selectarea celor mai competitive piese pentru tipuri de public şi teritorii specifice, cât şi prin mecanismele și canalele de promovare utilizate cu rezultate remarcabile.Un alt factor relevant în luarea acestei decizii a fost faptul că acest parteneriat între TVR și Global Records este unul cu valoare financiară zero, dar în care ambii parteneri investesc resurse financiare, tehnice și artistice pentru reprezentarea României la Eurovision cu un moment artistic de valoare, complex și atractiv atât pentru publicul din România, cât și pentru cel internațional."Eurovision este cea mai mare competiție din lume dedicată muzicii. Global Records a acceptat propunerea TVR de a colabora pentru alegerea reprezentantului României la Rotterdam și se implică fără niciun fel de remunerație în tot procesul dedicat selecției naționale. Este o onoare și totodată o provocare pentru Global Records să ajute în alegerea reprezentantului României pentru Eurovision 2020. În acest moment, ne gândim doar la cum și ce putem face să reprezentăm România la Rotterdam cu cel mai bun artist, cea mai bună piesă și cel mai bun show. Pentru ca acest lucru să se întâmple, am pus și punem la dispoziția TVR toate resursele noastre și expertiza din industria muzicală. Totul pentru a ne reprezenta cât mai bine țara la nivel internațional. Suntem nerăbdători să începem treaba și să mergem la Eurovision cu forțe proaspete”, a declarat Lucian Ștefan, CEO Global Records.În baza acordului și colaborării dintre părți, Televiziunea Română va oferi publicului si Juriului Național, în cadrul Finalei Naționale din 1 martie, posibilitatea de a alege un act artistic complet şi complex pentru reprezentarea României la ediția 2020 a Eurovision Song Contest. Talentul, prezenţa scenică şi potenţialul artistului desemnat pentru a reprezenta România pe scena de la Rotterdam vor fi susținute prin concepte de show aliniate la peisajul muzical prezent și la înaltele standarde de calitate ale acestei competiții muzicale internaționale.Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 65 a concursului, participă - alături de România - alte 40 de țări.Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Țărilor de Jos, cu piesa “Arcade”.În urma tragerii la sorţi din data de 28 ianuarie, pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei, România va intra în concurs în data de 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.În ordine alfabetică, ţările care vor intra alaturi de Romania în prima semifinală sunt: Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia (prima parte), respectiv Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia, România, Ucraina (partea a doua).În cea de-a doua semifinală (14 mai) vor concura: Austria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Islanda, Moldova, Polonia, San Marino, Serbia (prima parte) şi Albania, Armenia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Georgia, Letonia, Portugalia (partea a doua).În finala de la Rotterdam a concursului Eurovision 2020 din 16 mai, vor intra în concurs 26 de ţări: primele 10 ţări din fiecare semifinală şi cele şase calificate direct (Big Five plus ţara gazdă). Chiar dacă vor concura direct în finală, cele şase ţări vor putea vota, în semifinale, astfel: Germania, Italia, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) în prima semifinală, iar Franţa, Spania şi Marea Britanie în cea de-a doua semifinală.Atât semifinalele, cât și finala internaționala a ESC2020 vor fi transmise live pe TVR.