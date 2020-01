Orchestrele Naționale de Tineret organizeaza auditie pentru tinerii muzicieni

Fenomenul artistic al Orchestrelor Naționale de Tineret ale României reprezintă deja de mai mulți ani cea mai importantă rampă de formare și realizare profesională a tinerilor muzicieni care doresc să devină instrumentiști profesioniști în cadrul unei orchestre simfonice.Programul din acest an beneficiază de aportul direct al celor mai importanți dirijori români la acest moment, Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian Măcelaru – de curând devenit dirijor principal al Orchestre Nationale de France – Gabriel Bebeșelea și fenomenalul violonist-dirijor rus Alexander Sitkovetsky. Iar concertele din acest an sunt programate pe importante scene din România, Bulgaria, Italia, Germania, Republica Moldova ș.a.Cuprinzând Orchestra Junior, pentru categoria de vârstă 13-16 ani, Romanian Sinfonietta 16-19 ani, binecunoscuta Ochestră Română de Tineret 18-26 de ani și Orchestra Națională Simfonică a României pentru cei mai valoroși absolvenți și membri ai întregului program, indiferent de vârstă, acest program dedicat tinerilor muzicieni a format în cei 11 ani de existență pe actualii ocupanți ai celor mai importante poziții ale marilor orchestre din România, precum filarmonicile din București, Cluj, Iași sau Timișoara, Orchestra Națională Radio sau orchestrele Operelor Naționale din București și Cluj, plus alte numeroase colective simfonice din țară și de peste hotare.Secretul imensului succes pe care Orchestra Română de Tineret, Orchestra Națională Simfonică a României și Romanian Simfonietta l-au înregistrat deja pe cele mai importante scene de concert din țară, din Europa și din Statele Unite, precum și din Beijing, Istanbul, Chișinău, Belgrad, Ruse, Sofia sau Skopje începe de la procesul riguros de selecție în care sunt apreciate și încurajate nu doar abilitățile instrumentale și muzicale, ci și calitățile umane ale tinerilor candidați, pentru că acest proiect și-a propus să formeze nu doar profesioniști, ci și caractere compatibile cu arta interpretării Marii Muzici.Locurile unde vor avea loc audițiile sunt: pentru București – Centrul Naţional de Artă “Tinerimea Română” str. Gutenberg, nr. 19, pentru Cluj Napoca Academia de muzică “Gheorghe Dima” – Studioul de concerte și pentru Iași Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă", sala 38.Toate relațiile privitoare la instrumentele solicitate și repertoriul de audiție alături de materialul aferent, pot fi gasite pe site-ul www.tinerimearomana.ro la secțiunea "AUDIȚII".