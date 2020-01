Christopher Tolkien, fiul autorului romanului "Stăpânul Inelelor" şi principalul editor, a decedat

Christopher Tolkien, fiul autorului romanului "Stăpânul Inelelor", JRR Tolkien, şi principalul editor al lucrărilor tatălui său publicate postum, a decedat joi, la vârsta de 95 de ani, anunţă Fundaţia Tolkien, conform cotidianului The Guardian.

"Christopher Tolkien a decedat la vârsta de 95 de ani. Fundaţia Tolkien transmite cele mai sincere condoleanţe lui Baillie, Simon, Adam, Rachel şi întregii familii Tolkien", se arată într-un comunicat al asociaţiei care promovează activitatea scriitorului englez JRR Tolkien.

Christopher Tolkien, născut în oraşul Leeds în anul 1924, este al treilea şi cel mai mic fiu al scriitorului JRR Tolkien, autorul romanelor fantastice "Stăpânul Inelelor" ("The Lord of the Rings") şi "Hobbitul" ("The Hobbit").

Christopher Tolkien a editat cea mai mare parte a lucrărilor tatălui său publicate postum, citează Mediafax.