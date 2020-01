Spectacolul de dans contemporan Traces în reprezentație unică la TNB, pe 9 ianuarie

Spectacolul de dans contemporan TRACES, prezentat în premieră mondială în cadrul Europalia Romania în luna decembrie a anului trecut, va avea o reprezentaţie unică în 9 ianuarie, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, deschizând astfel turneul internaţional al companiei Ultima Vez / Wim Vandekeybus.











„Institutul Cultural Român este onorat să prezinte şi la Bucureşti spectacolul de dans contemporan TRACES. Este unul dintre proiectele cu mare impact în EUROPALIA ROMÂNIA, dar şi pentru public. Un spectacol exploziv, de muzică şi dans, TRACES este o colaborare reuşită România - Belgia, aşa că ne bucurăm să putem prezenta la Bucureşti acest spectacol intens, plin de energie”, a declarat Mirel Taloş, preşedinte interimar al ICR.







„Toate reprezentaţiile spectacolului TRACES au fost sold-out în Belgia. Producţia este unică pentru că vorbeşte despre relaţia dintre om şi natură şi despre faptul că în România există ultimele păduri virgine din Europa”, a declarat Andreea Căpitănescu, curator al proiectului. „Muzica are un rol important, fiind inspirată de cea autentică românească, reorchestrată, iar coregrafia este co-creată de dansatori, reprezentând o reîntoarcere a coregrafului Wim Vandekeybus la ceea ce l-a consacrat”, a adăugat ea.







Conceptul lui Wim Vandekeybus abordează o revenire la corp, la reacţia instinctivă, la energia imediată care a dictat ritmul primelor sale spectacole. Viziunea ține cont și de realitatea contemporană, complexă, haotică şi contingentă a corpurilor, TRACES simbolizând explorarea urmelor naturii pe care corpul le-a uitat.





Compania Ultima Vez a fost fondată în 1986 de coregraful, regizorul de scenă şi cineastul Wim Vandekeybus. De la înfiinţare, Ultima Vez şi-a dezvoltat activităţile în calitate de companie internaţională de dans contemporan cu sediul la Bruxelles şi în Flandra.









Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia și în țări învecinate - Franța, Olanda, Luxemburg și Germania sau Marea Britanie.







Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti şi Europalia Arts Festival Bruxelles.„Concertul dansat” al lui Wim Vandekeybus este pus în scenă cu zece dansatori, conduşi de o coloană sonoră originală, realizată de Trixie Whitley, Marc Ribot, Shahzad Ismaily, Ben Perowsky şi Daniel Minsteris.Wim Vandekeybus s-a născut la Herenthout, pe 30 iunie 1963. După studii liceale, Wim Vandekeybus a plecat la Louvain, pentru a studia psihologia. În 1985, a obţinut o audiţie la celebrul coregraf Jan Fabre care i-a oferit un rol în „The Power of Theatrical Madness”. Un an mai târziu, Vandekeybus a fondat compania Ultima Vez. Primul său spectacol, „What the Body Does Not Remember”, a devenit un succes internaţional. În toate producţiile sale atât de diferite, Ultima Vez rămâne fidelă propriului limbaj de mişcare. Tensiune, conflict, corpul cu care se confruntă mintea, riscuri şi impulsuri. De fiecare dată, pasiunea, intuiţia şi instinctul vor lua o altă formă în spectacolele sale.Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27-a ediţie a Festivalului EUROPALIA, proiect de anvergură desfășurat în perioada octombrie 2019 - februarie 2020. Cea de-a 27-a ediție a Festivalului EUROPALIA este dedicată României.