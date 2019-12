Concert de Crăciun cu acces liber la Sala Radio

Sâmbătă, 21 decembrie, de la ora 11:00, Radio România oferă celor mici și mari un foarte frumos cadou muzical de Crăciun. Două dintre ansamblurile instituției - Orchestra de Camera Radio și Corul de Copii Radio (dirijor: Razvan Rados) – vor susține la Sala Radio un concert de colinde și cântece internaționale de Crăciun, evenimentul fiind cu acces gratuit, în limita locurilor disponibile.În programul concertului veți regăsi colinde românești ca După datini colindăm, Ia'n sculaţi, Moș Crăciun, Sus, boieri! sau celebre cântece de Crăciun din repertoriul altor țări, precum Jingle Bells sau Joy to the World.Concertul se va derula sub bagheta dirijorului CONSTANTIN GRIGORE, care se bucură de o bogată carieră în țară, dar și pe plan internațional. În 2017, a fost invitat la pupitrul Filarmonicii Regale din Liège (Belgia), unde a dirijat o serie de 7 concerte. Evenimentul se va desfășura cu participarea pianistei MAGDALENA FAUR.Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.