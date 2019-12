​Discutie despre volumul Cosmosapiens. Evoluția omului de la originile universului de John Hands, joi 18 decembrie, la Libraria Humanitas Cișmigiu

Joi, 19 decembrie, la ora 19.00, în librăria Humanitas de la Cișmigiu, Cristian Tudor Popescu, Alexandru Babeș, Doru Căstăian și Vlad Zografi vor discuta despre volumul Cosmosapiens. Evoluția omului de la originile universului de John Hands, publicat recent în colecția Știință a Editurii Humanitas, într-o traducere de Carmen Strungaru și Doru Căstăian. Cosmosapiens se adresează cititorilor pasionați de înțelegerea științifică a lumii și oferă cea mai cuprinzătoare analiză a ideilor științifice actuale, de la inflația cosmică, energia întunecată și formarea Pământului până la apariția vieții, dezvoltarea cooperării și manifestările conștiinței. Prin acest demers, autorul așază evoluția omului în contextul evoluției vieții și a materiei ce alcătuiește întregul univers, arătându-ne totodată cât de multe lucruri am aflat despre noi înșine și lumea în care trăim și cât de multe vom putea descoperi într-un viitor nu foarte îndepărtat.„În acest studiu ambițios și exhaustiv, Hands întreprinde o investigare interdisciplinară a întregii cunoașteri umane actuale pentru a răspunde la două întrebări presante: Ce suntem și de unde venim? Rezultatul este practic un dialog rațional între Hands și cei mai cunoscuți experți din diferite domenii… Hands își fundamentează argumentele pe logică și pe descoperiri științifice pentru a produce un tratat care-i va stimula neîncetat pe cei a căror curiozitate nu cunoaște limite.“ (Publishers Weekly)John Hands este profesor, autor de nonficțiune și romancier recunoscut internațional, a studiat chimia la Universitatea din Londra, a predat apoi la diferite universități din Statele Unite și din Marea Britanie (Harvard; New School for Social Research, New York; Universitatea din California, Berkeley; University of North London) și a fost bursier al prestigiosului University College London. A dedicat peste zece ani evaluării teoriilor științifice actuale, activitate ce s-a concretizat în volumul Cosmosapiens. Evoluția omului de la originile universului, considerat Cartea Anului 2015 de revista The Times Literary Supplement și una dintre cele mai bune cărți de știință ale aceluiași an de revista The Telegraph. Edward O. Wilson spunea despre acest volum că este „o călătorie prin tot ce ne învață știința despre originea și evoluția omului în univers”.„Acum 150 de ani, Originea speciilor a lui Charles Darwin a marcat începutul unei abordări cu totul noi. Metoda empirică adoptată de Darwin a dus în cele din urmă la ideea că suntem produsul evoluției biologice. Cu 50 de ani în urmă, cosmologii au ajuns la concluzia că materia și energia din care suntem alcătuiți își au originea într-un Big Bang din care a apărut universul. Iar acum vreo 30 de ani specialiștii în neuroștiințe au început să arate cum ceea ce vedem, auzim, simțim și gândim se corelează cu activitatea neuronilor din anumite părți ale creierului. [...] În această carte voi încerca să văd ce informații de încredere ne poate oferi știința, prin observație sistematică și experiment, despre modul în care am evoluat de la originea universului și dacă ceea ce suntem ne face diferiți de toate celelalte animale.“ (John Hands)Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, și se face printr-o rezervare prin Eventbook, aici: https://eventbook.ro/other/bilete-dezbatere-cosmosapiens