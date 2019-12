VIDEO Scurtmetrajul lui Bogdan Mureșanu, ”Cadoul de Crăciun”, pe lista scurtă a propunerilor de nominalizare la Oscar

Nominalizările la premiile Oscar 2020 vor fi anunțate pe 13 ianuarie, iar gala va avea loc pe 9 februarie.





Pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare se mai află "Brotherhood", "Little Hands", "Miller & Son", "Nefta Football Club", "The Neighbors’ Window", "Refugee", "Saria", "A Sister", "Sometimes, I Think about Dying"."Cadoul de Crăciun", care recent a fost premiat pentru cel mai bun scurtmetraj de Academia de Film Europeană, îi are în rolurile principale pe Ioana Flora și Adrian Văncică.Scrisoarea unui băiat pentru Moș Crăciun îi transformă tatălui o seară într-un thriller. Pe 20 decembrie 1989, câteva zile după represiunea sângeroasă de la Timișoara, tatăl află, spre oroarea lui, că fiul său i-a trimis o scrisoare lui Moș Crăciun în care îi spunea ce-și dorește. Băiatul înțelesese că tatăl își dorește moartea lui Ceaușescu.Scurtmetrajul lui Bogdan Mureșanu a mai câștigat, printre altele, premiul Zilelor Filmului Românesc în secțiunea dedicată la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2018, de la Cluj-Napoca, precum şi o mențiune specială la Festival du Cinéma Méditerranéen din Montpellier, Franța. De asemenea, a primit marele premiu al competiţiei de scurtmetraje a Festivalului de Film de la Cottbus, Germania, şi premiul special al publicului, Zimbrul Sălbatic, la Festivalul Internațional de Filme Scurte Żubroffka de la Białystok, Polonia, dar și marele premiu al juriului la Festivalul Internațional de Scurtmetraje de la Clermont-Ferrand, Franţa.Academia de film americană a mai anunţat, luni, listele scurte de propuneri pentru nominalizare pentru categoriile dedicate celui mai bun documentar, celui mai bun scurtmetraj documentar, celui mai bun film internațional, celui mai bun machiaj/ celei mai bune coafuri, celei mai bune coloane sonore, celui mai bun cântec, celor mai bune efecte speciale și celui mai bun scurtmetraj animat.