Revista "BD Historia, benzi desenate istorice" dedică un număr evenimentelor din Decembrie 1989

Revista "BD HISTORIA - benzi desenate istorice", revistă de benzi desenate istorice, inițiată de autorul Mihai I. Grăjdeanu, își propune să aducă în atenția publicului de toate vârstele, momente importante din istoria României.Numărul BD Historia din această lună este dedicat evenimentelor din Decembrie 1989 și reunește lucrări ale artiștilor consacrați din domeniul benzilor desenate dar și lucrări ale artiștilor la început de drum. La acest număr al revistei au colaborat și studenții Cercului de istorie contemporană al Facultății de Istorie, Universitatea din București.Mihai Ionuț Grăjdeanu: Alături de mine în acest număr sunt maestrul Valentin Tănase (București), Anca Georgescu (Timișoara), Daniel Horia (Barcelona, Spania), Matei Butoi (elev din Târgoviște), Șleam Georgiana (Baia Mare), Traian Ionescu (Bacău) și Cucoș Ștefan (elev din București). Am colaborat la acest numar cu Croitoru Andreea Cristiana, Cristian Alexandru Dumitrescu, Lengher Mihai-Radu, Serghei Pricopiuc, membrii Cercului de Istorie Contemporană Româneasca din cadrul Facultății de Istorie, Universitatea din București. Dealtfel, Facutatea de Istorie si Muzeul Municipiului București sunt parteneri și susținător al revistei.Mihai Ionuț Grăjdeanu: BD Historia este un proiect de bandă desenată pe care l-am lansat în luna septembrie 2019, mai întâi în ziarul Certitudinea printr-un serial BD intitulat ,,Momente din istoria comunismului în România" apoi în luna noiembrie 2019 am lansat numarul pilot (nr. 1 al revistei) la Facultatea de Istorie, Universitatea din București în cadrul evenimentului ,,Metode digitale de (re)prezentare a istoriei comunismului în România” urmând prezentarea revistei la Târgul de Carte Gaudeamus, București 2019.Invitat de onoare al acestui număr este maestrul Valentin Tănase. ,,Prima mea bandă desenată de amploare a fost un serial de 24 de pagini având ca subiect ‘Burebista’. De aici a început cariera mea de ilustrator de bandă desenată. Am publicat sute de pagini care s-au realizat în timp pe toate subiectele: bandă desenată istorică, de science fiction, de actualitate, am colaborat cu reviste, edituri și autori renumiți din țară și de peste hotare, cu precădere Franța și Belgia” (Valentin Tanase)Anca Georgescu a realizat atât copertele celor două numere cât și benzi desenate în nr.2 al revistei. ,,Coincidența face ca orașul copilăriei mele să fie Târgoviște, cel al adolescenței și maturității Bucureștiul, în prezent locuind, de mai puțin de un an, în Timișoara, toate cele 3 orașe fiind punctele fierbinți ale revoluției din decembrie `89. La acel moment, Timișoara era subiect tabu (16-17 decembrie) și auzisem de începutul sfârșitului, împreună cu părinții și fratele, doar la radio - Europa Liberă. Și iată că cercul e complet și după 30 de ani sunt în locul de pornire al revoltei. Subiect plin de încărcare și greutate, momentul `89, cu atât mai mult pentru cineva care vrând-nevrând constată cum parcă soarta regizează viața prin ‘turul’ celor 3 orașe.” (Anca Georgescu)Un alt invitat al revistei este artistul Traian Ionescu din Bacău. ,,Amintirile din comunism sunt mai mult niste senzații, cum ar fi frigul, greutatea plapumei cu care eram învelit de ai mei și fețele cenușii ale oamenilor pe stradp. Singura amintire pe care o am vara este de când stăteam la coadă cu mama la alimentara de la bloc. Poate mai e una la magazinul cu jucării din centrul orașului. Aveam șase ani la revoluție și, împreună cu familia am urmărit în direct ce credeam pe atunci că va fi căderea definitivă a unui regim sângeros și toxic. Un lucru interesant este că imaginile pe care le am în memorie înainte de ‘89 sunt alb-negru iar după revoluție au început să devină color, ca în filmul ‘Pleasantville’.” (Traian Ionescu)