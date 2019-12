Recviemul de Verdi: Concert In memoriam - 30 de ani de la Revoluţia din 1989 la Sala Radio

Soliști aplaudați în țară, dar și pe scenele internaționale, sosesc la București pentru eveniment: TEODORA GHEORGHIU – soprană, MARIA MIRON – mezzosoprană, OVIDIU PURCEL – tenor și MARIUS BOLOŞ - bas. Evenimentul se va derula cu participarea Corului Academic Radio (dirijor: Ciprian Țuțu).În deschiderea concertului, Editura Casa Radio va lansa audiobook-ul de mărturii „Silvia Iliescu, Carmen Ionescu, Octavian Silivestru, Radio-istorii. 21-25 decembrie 1989“. Evenimentul va avea loc în foaierul Sălii Radio, de la ora 18.50. La împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia din 1989, Radio-istorii. 21-25 decembrie 1989 se constituie într-o restituire-document care tezaurizează mărturiile şi vocile care au transpus pe unde istoria la Radio România în acele zile fierbinţi de incertitudine, cutezanţă şi speranţă. Despre semnificaţia acestor mărturii şi despre ideea şi proiectul albumului vor vorbi Carmen Ionescu, managerul Agenţiei de Presă RADOR şi Silvia Iliescu, coautoare ale albumului. Detalii despre album se regăsesc pe site-ul www.edituracasaradio.ro.DAVID CRESCENZI are o pregătire muzicală complexă: pianist, dirijor de orchestră şi de cor. Printre realizările sale cele mai semnificative se numără colaborarea cu Teatrul Operei din Cairo, Egipt, în calitate de dirijor invitat (1998 – 2003), unde a pregătit şi dirijat opere de Rossini, Donizetti, Puccini și Verdi. La Doha, în Quatar, a dirijat de trei ori: în anul 2002 Aida de Verdi, în anul 2003 Ibn Sina de Michiel Borstlap, iar în anul 2005 Aspire de David Krane, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice Asiatice. În ianuarie 2012 a întreprins un turneu în Germania şi Franţa cu Bergische Symphoniker, în acelaşi an a colaborat cu Opera din Rio de Janeiro şi a fost dirijor al Festivalului de la Solothurn din Elveţia.Cariera TEODOREI GHEORGHIU a fost marcată de întâlnirea cu celebrul José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julian Gayarre International Singing Competition - Spania. După acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a influenţat definitiv cursul carierei. A câştigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional George Enescu şi a prestigioasei Competiții Regina Elisabeta – Bruxelles. A debutat la Opera Națională Bucureşti în rolul Regina Nopţii din Flautul fermecat de Mozart, fiind apoi invitată să evolueze pe importante scene din Europa precum Théâtre de la Monnaie - Bruxelles, Grand-Théâtre - Geneva, Théâtre de Champs-Elysées - Paris, Opera din Lucerna. În anul 2004 a debutat pe scena Operei de Stat din Viena, iar între 2007 şi 2010 a evoluat constant pe această scenă.MARIA MIRON a absolvit Universitatea Națională de Muzică București, la clasa prof. Georgeta Stoleriu. A participat la cursuri de perfecționare organizate în colaborare cu Accademia di Teatro alla Scala și ateliere susținute de mari artiști precum: Ileana Cotrubaș, Viorica Cortez, Luciana Serra. Repertoriul de operă și vocal-simfonic pe care l-a abordat cuprinde roluri ca: G. Rossini – Bărbierul din Sevilla - Rosina, La Cenerentola - Angiolina, W. A. Mozart - Nozze di Figaro - Cherubino, Don Giovanni - Zerlina, Cosi fan tutte - Dorabella, G.Puccini - M. Butterfly - Suzuki, P. I. Ceaikovski - Evgheni Oneghin – Olga etc. A susținut spectacole și concerte atât în țara cât și în străinătate: Danemarca, Italia, Bulgaria, Ungaria, Belgia.Tenorul OVIDIU PURCEL este angajat al Operei din Düsseldorf (Deutsche Oper am Rhein). Absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, clasa conf.univ.dr. Marius-Vlad Budoiu, a câștigat numeroase competiții naționale de interpretare vocală. Este invitatul Operei Naționale Române Cluj-Napoca, iar alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania Cluj-Napoca a susținut un turneu în Tel Aviv. În stagiunea 2011-2012, a fost membru al Studioului de Operă din cadrul Deutsche Oper am Rhein unde a interpretat roluri precum Paolino - Il matrimonio segreto, Müller - El gato con botas, Fisherman - Le rossignol, Tamino - Flautul fermecat.MARIUS BOLOȘ este solist al Operei Naţionale Bucureşti din anul 2006. Absolvent al Universităţii din Oradea cu două specializări, Muzică şi Teologie, a urmat cursuri de măiestrie artistică susţinute de Ionel Pantea, Nelly Miricioiu, Viorica Cortez, Mariana Nicolesco, Leontina Văduva. În anul 2006 a fost bursier al Studioului de Operă din cadrul Operei Naţionale din Budapesta şi a luat lecţii particulare de canto cu maestrul Pompeiu Hărăşteanu. Marius Boloş a debutat pe scena Operei Naţionale Române Cluj-Napoca în rolul Comandorului din opera Don Giovanni de Mozart, în anul 2004. În iulie 2005 a fost finalist la Concursul Internaţional de Canto Hariclea Darclée de la Brăila, iar în 2007 a obţinut Premiul Special al Juriului la această competiţie. La Opera Naţională Bucureşti a debutat cu rolul Monterone din Rigoletto de Giuseppe Verdi.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro. Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.