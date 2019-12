Andrei Pandele, Ioan Stanomir și Cristian Pătrășconiu dezbat volumul-document „Decembrie '89 în 89 de imagini“, marţi, 17 decembrie

Fotografiile arhitectului Andrei Pandele au fixat în memoria noastră, cu forţa operelor clasice, imaginea ultimelor decenii ale comunismului românesc. Valoarea deopotrivă estetică şi documentară a lucrărilor sale este confirmată de numeroasele expoziţii personale din ţară şi din străinătate. Recent publicatul album Bucureştiul mutilat este o cronică în imagini a sinistrei opere de demolare a Capitalei, întreprinse în anii ’80. Volumul Decembrie '89 în 89 de imagini, care apare la 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, surprinde toate momentele şi punctele fierbinţi ale acelor zile, de la baricada de la Piaţa Romană (21 decembrie) până la Televiziune (22 decembrie) sau Piaţa Palatului (23 decembrie).„Locuiam în Drumul Taberei, şi cablul troleibuzelor a fost distrus pe 21 decembrie. Am rămas în apartamentul părinţilor, din centru. Am developat filmele într-un revelator improvizat. Nu aveam termometru, filmele au ieşit palide. Unele clişee nu se puteau mări prin procedeu argentic. Filmele din decembrie 1989 le-am copiat prin contact. Aveam poze timbru de 24x36 mm. Ochiul omenesc nu distinge detalii sub 1/10 mm. O mare de capete minuscule mi se părea pe atunci fără interes. Reproduse digital la înaltă rezoluţie şi procesate, acele clişee arată detalii nebănuite. Minuscule pe film, când sunt mărite capetele devin neaşteptat de expresive. Dând pe dinafară de adrenalină, aproape fiecare personaj se comportă ca pe scenă. Fotografiile dispuse cronologic au o mare putere de asociere. Îţi reamintesc şi detalii pe care le credeai de mult uitate. Eram cu toţii plini de speranţă în acele zile.“ – Andrei Pandele„Datoria artistului de a fi martor al timpului său a fost dublată de o conştiinţă civică fără rest, pentru care arhitectul şi omul Andrei Pandele merită respectul şi preţuirea noastră.“ – Neculai Constantin Munteanu