Două piane pentru prietenia franco-română: Michèle Ramis şi Dan Grigore

Concertul va avea loc la sala Elvire Popesco (bd. Dacia 77, Bucureşti) pe 2 decembrie de la ora 19.00.Așezat de critica internațională în rândul marilor pianiști ai lumii, Dan Grigore este unul din cei mai mari muzicieni români. Pianist, profesor universitar, eseist, om de radio și televiziune, el este un reper de necontestat în spațiul cultural din ultima jumătate de veac.Din cauza constantului său non-colaboraționism, regimul comunist a făcut eforturi susţinute pentru a-l marginaliza, dar marele talent și personalitatea sa extrem de complexă l-au impus în rândurile elitei culturii române încă din timpul dictaturii ceaușiste.A concertat cu mari nume ale baghetei, în prestigioase săli de concerte din întreaga lume. Ilustru creator de școală, a format și îndrumat pianiști cu o solidă carieră internațională. Arta sa i-a adus prietenia și admirația numelor de frunte ale culturii - muzicieni, actori, poeți, scriitori, cineaști, filozofi - împreună cu care a realizat evenimente de neuitat.Fiind un puternic model moral, după 1989 a contribuit la momente de importanță istorică pentru reclădirea României.Este Doctor Honoris Causa al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, prima distincție oficială din cariera sa a venit din partea Guvernului Francez în 1999 – „Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor” - și a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a Statului Român: Marea Cruce a Ordinului ”Steaua României”. Cu ocazia aniversării sale din 2013 a fost învestit de către Majestatea Sa Regele Mihai cu titlul de „Pianist al Casei Regale” și i s-a conferit decorația regală „Nihil Sine Deo”.„Dan Grigore are o senzaţională clasă mondială!” (Kleine Zeitung)„Ascultătorului i se oprește respirația.” (Berliner Zeitung)„Îl ascultam fascinați…” (Le Monde)„Dan Grigore face parte din categoria pianiștilor de superclasă.” (Tagesspiegel)„Extraordinar ! Ești printre cei mai mari din lume!” (Sergiu Celibidache)„România i-a dat lumii pe Clara Haskil, Dinu Lipatti, Radu Lupu şi Dan Grigore, adică patru dintre marile figuri ale pianisticii secolului XX şi în ce-i priveşte pe ultimii doi, şi ale începutului de secol XXI, patru individualităţi imposibil de încadrat într-o şcoală anume: sunt înainte de toate, artişti singulari.” (Les grands pianistes du XXe siècle, Editura Buchet-Chastel)Concertul de pe 2 decembrie va fi şi un epilog muzical al Sezonului România-Franţa, la al cărui început Excelenţa Sa Michèle Ramis a facut un duet cu celebrul violoncelist Gautier Capuçon (decembrie 2018).„România și Franța împărtășesc valori europene într-o lungă istorie comună. Acestea întemeiază parteneriatul lor strategic. Sezonul România-Franța a fost, simultan, o celebrare a unui patrimoniu comun și o recunoaștere a unei noi generații de creatori. Un memorabil festival, cu multe premiere istorice, dar și numeroase momente de emoție autentică în contexte neașteptate, Sezonul ne permite să ne uităm cu ochi proaspeți la această relație. Ambiția noastră comună a fost să depășim clișeele și să evităm reflexul propagandei. În loc de aceasta, am lăsat comunități, artiști, asociații și instituții să imagineze un spațiu de dialog actual pentru societățile noastre contemporane.”Andrei Țărnea, comisar general al Sezonului România – FranțaCe moment poate fi mai frumos decât acela când diplomația se întâlneşte cu muzica ?„Cât de important este pentru o țară să beneficieze de sprijinul unei Ambasadoare care să îmbine cele două mari calități: diplomația şi muzica. Dar o țară care se face cunoscută prin oamenii ei de cultură care sunt – de fapt – ambasadorii ei cei mai cunoscuți. Şi când cei doi vin să facă muzică împreună rezultatul nu poate fi decât unul extraordinar. De neratat!Suntem privilegiați că avem această ocazie de a vedea o Ambasadoare muzician şi un mare Muzician ambasador.Doamna Ambasadoare Michèle Ramis care a sprijinit tot ce a însemnat prezența în România a culturii franceze şi care a fost inițiatoarea Sezonului Franţa- România, este şi o artistă desăvârşită, îmbinând într-un mod benefic cultura cu activitatea diplomatică a Franței.Maestrul Dan Grigore, unul dintre cei mai mari artişti români ai timpurilor noastre, a reuşit prin prezența sa pe marile scene ale lumii să fie într-adevăr un respectat şi apreciat Ambasador al României şi al culturii ei.Rezultatul acestei colaborări? O muzică ce uneşte cu diplomație două personalități puternice, reprezentanții celor două țări, două culturi europene.Prin limbajul universal al muzicii lumea va fi mai bună, iar diplomația ne va face să ne înțelegem mai bine şi să găsim mai uşor rezolvări ale marilor probleme ale lumii contemporane.Să ne bucurăm în această seară de întâlnirea muzicală a celor două culturi.” - Mihai Constantinescu, director general Festivalul George EnescuPentru invitaţii vă rugăm să ne scrieţi la: invitations@institutfrancais.roProgramul concertului:Prima parteSolist: Dan GrigoreGeorge Enescu (1881 - 1955)AdagioClaude Debussy (1862 - 1918)4 Préludes :⦁ Les sons et les parfums...⦁ Des pas sur la neige⦁ La fille aux cheveux de lin⦁ MinstrelsClaude Debussy – Valse La plus que lenteA doua parteSolişti: Dan Grigore et Michèle RamisGabriel Fauré (1845 - 1924)Extraits de la suite pour piano à quatre mains Dolly :- Berceuse- TendresseMaurice Ravel (1875 - 1937)Extraits de la suite pour deux pianos Ma mère l’Oye :- Pavane de la Belle au Bois Dormant- Le jardin féérique