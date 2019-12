Ce-ar face Freud în locul tău? - de Sarah Tomley

Pe jumătate introducere în psihologie, pe jumătate ghid de viață, această carte oferă informații clarificatoare și pătrunzătoare despre motivele pentru care ești așa cum ești și pentru care faci lucrurile pe care le faci, alături de sfaturi de la psihologi și psihanaliști, precum Melanie Klein, Donald Winnicott, Fritz Perls și mulți alții.

Cartea oferă abordări inedite și provocatoare ale marilor (și mai micilor) întrebări din viața de zi cu zi:





Sarah Tomley este consilier și psihoterapeut, scriitoare și coordonatoare de volume de popularizare a științelor sociale. A coordonat apreciata introducere The Psychology Book, apărută la editura Dorling Kindersley. La aceeași editură, ea a mai publicat (în co-autorat) The Sociology Book și Children’s Book of Philoso.- Dacă aș fi mai egoist, m-aș distra mai bine?- Îmi verific telefonul din două în două minute? De ce nu mă pot concentra?- De felul meu, sunt un om de treabă. De ce îmi ies din minți când sunt la volan?- De ce mint, când partenera mă întrebă: "Crezi că arăt grasă în hainele astea?"- De ce șeful meu e atât de malefic?- De ce seria Harry Potter e atât de atractivă?- De ce nu pot să pierd din greutate?- Mi-e teamă să fac schimbări în cariera mea – cum pot să-mi schimb atitudinea?