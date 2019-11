Mașina de răsucit idei incomode, noul volum Constantin Crânganu

Mașina de răsucit idei incomode, noul volum al cercetătorului Constantin Crânganu, va avea un efect efervescent asupra oricărui cititor. Profesorul Crânganu pune sub semnul întrebării multe dintre narațiunile stiinîifice mainstream, agită spiritele, creeaza controverse, repune știința în ordinea libertății de gândire. Argumentele sale sunt riguroase și elocvente.

Lansarea cărții va fi s

âmbătă 23 noiembrie, orele 13. la Targul Gaudeamus.

Pavilionul B2, Standul editurii Integral. Profesorul Constantin Crânganu va interveni în discuție, via Skype.

Multe eseuri incluse în cartea de față s-au bucurat de interesul unor categorii diverse de cititori: au fost incluse în teze de doctorat și masterat, în volume colective, în enciclopedii on-line gen Wikipedia; au fost re-publicate de alte reviste, platforme on-line și bloguri (cu sau fără mențiunea numelui meu); au constituit repere bibliografice pentru alte articole publicate de Contributors.ro, Observatorul cultural, Dilema Veche ș.a. Sper că adunarea eseurilor mele între coperțile unei singure cărți va oferi posibilități mărite de informare și educare în domenii mai puțin prezente sau (aproape) incorecte politic în arena culturală din România.

Cartea mea este o încercare de constituire (reconstituire?) a unui peisaj intelectual divers, pluralist, al opiniilor și judecăților de valoare, indiferent de cât sunt de corecte politic. Ca om de știință neangajat politic sub nicio formă, mă simt liber și obligat în același timp să depun mărturie despre orice derapaj intelectual întâlnit pe câmpul vast, neîngrădit încă, al schimburilor de idei. Și aștept ca și eventualii mei cititori să adopte o poziție out of the box atunci când vor întâlni idei, poziții, opinii care la prima vedere li se vor părea incorecte politic.

De aceea, dedic această carte scepticilor – victime ale bigotismului lipsit de orizont și ale intoleranței intelectuale. Ei sunt luminile călăuzitoare ale rasei umane. Pentru că întotdeauna cunoașterea începe cu scepticismul și se termină cu încrederea în sine însuși.

Constantin Crânganu