​FOTOGALERIE O istorie a României povestită prin hărți, monede vechi și arme, într-o expoziție unică, la Sighișoara

​Hărți transilvănene de acum peste 400 de ani, printre primele monede care au circulat în Țările Române și arme de colecție sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le pot vedea cei care vor vizita o expoziție care va fi deschisă între 20 și 24 noiembrie la Sighișoara, Sala Sander. Expoziția a devenit realitate datorată antreprenorului Mihai Marcu, care de 20 de ani colecționează piese rare cumpărate de la București, dar și de la anticariate și la licitații din diverse orașe europene. Intrarea la expoziție este gratuită





Expoziția este alcătuita din peste 500 de hărti, manuscrise, litografii, monede și arme, iar unicitatea acesteia constă în modul în care au fost agregate în mod cursiv diversele piese care o compun, piese din colecția personală a lui Mihai Marcu.



Colecția nu s-a născut ușor, iar Marcu a cumpărat primele hărți în 1995, de la anticariatul de la sala Dalles din Capitală. Apoi lucrurile au devenit palpitante. ”Am achiziționat piese din târgurile din București de la Obor, Pantelimon sau Valea Cascadelor, De la expoziții de profil, anticariate din marile capitale europene, online de la casele de licitații. Am urcat în sute de poduri, șuri, am coborât în beciuri și am urcat drumuri neasfaltate în vârf de munte, chiar și noaptea”, mărturisește Mihai Marcu.











Ciocan de lupta, cca 1650, Europa de Est





”La început nu înțelegea nimeni de ce aș colecționa piese legate de România, mai ales că nici acum piesele din Balcani nu au valoarea celor din regiunile mai bogate”, spune Marcu, care adaugă însă că a fost martorul multor întâmplări simpatice, a cunoscut mulți colecționari și au fost cazuri în care piese ce păreau banale, s-au dovedit extraordinare. Lumea colecționarilor este ”una specială, a pasionaților”.



”Pasiunea este ceva înnăscut. Tatăl meu este istoric dar asta nu înseamnă că toți copiii de istorici devin colecționari. In principiu, în cazul meu trebuie legată puternic de pasiunea mea pentru români, dorința de a-mi găsi identitatea și de a o lăsa moștenire copiilor mei, români get-beget”, explică Marcu pasiunea sa pentru obiecte vechi și frumoase.









Cutit yatagan, 1880-1900, din Balcani





Cea mai veche hartă expusă este din 1483, dar o piesă specială este albumul de buzunar al umanistului brașovean Johannes Honterus, album din 1564. Honterus este cel ce a adus luteranismul în spațiul țărilor române și cel a cărui statuie se afla in fata Bisericii Negre din Brașov. Puțini știu că în afară de înființarea școlii și tipografiei din Brașov a fost un mare cartograf al secolului XVI. Honterus s-a născut în 1498, a avut o lungă călătorie în Europa Centrală, la Regensburg, Cracovia și Basel, iar în 1532 a tipărit prima hartă a Transilvaniei. Lui Honterus i se datorează și cea mai veche lucrare juridică medievală din țările române.



O altă piesă unică este cartea ilustrată publicată în 1688 după călătoria în Transilvania a germanului Elias Hesse, un personaj excepțional pentru acele vremuri în care călătoriile erau riscante și extrem de lungi. Hesse a ajuns și în Indonezia, călătorie după care a scris o carte care a uimit multă lume.













Linguri pliabile, 1850, Germania-Franta















Bicakl sau Bicaq, sec 19, Turcia, Imperiul Otoman