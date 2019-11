​​Şcoala de-Acasă: 14 artişti expun la ICR după o rezidenţă în satul românesc

Vineri, 15 noiembrie, ora 18.00, va avea loc vernisajul expoziţiei şi lansarea catalogului, în prezența tinerilor rezidenți.La eveniment vor prezenta: Dragoş Pătraşcu, prof.univ.dr. Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, artist vizual; Anca Boeriu, lect.univ.dr. Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, artist vizual; Dumitriana Condurache, lect.univ.dr., Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Teatru, regizor; Maria Morar, Asociaţia “Acasă la Hundorf”, filolog și inițiatorul proiectului.Invitatul serii este criticul și istoricul de artă Ruxandra Dreptu.„Cei 14, cărora li s-au alăturat încă trei rezidenţi de anul trecut, au desenat, au pictat, au scris şi au filmat până când satul a devenit al lor. Din observatori obiectivi s-au metamorfozat în martori implicaţi , au intrat în sat aşa cum spectatorul intră în tablou şi participă cu judecata sa la creaţie”, scrie Ruxandra Dreptu în catalog.Şcoala de-Acasă este un proiect de rezidenţe artistice şi întâlniri formatoare, care are loc an de an într-un sat transilvan (Hundorf, azi Viişoara, judeţul Mureş, între Sighişoara şi Mediaş).La rezidențele din acest an au participat 14 tineri artiști care au venit pentru prima dată Acasă. Regizori, antropologi, artiști vizuali și scriitori s-au întâlnit și au petrecut două săptămâni în spațiul rural, într-un melanj de libertate și responsabilitate pe care Școala de-Acasă l-a pus la temelia acestor rezidențe.Cu toții au traversat, implicat, și următoarele etape ale proiectului. În Colonia artiștilor s-au întâlnit, s-au cunoscut cu toții, și-au prezentat lucrările profesorilor tutori ai proiectului, le-au pregătit pentru expunere, au discutat, s-au împrietenit, au vorbit de proiecte comune.Expoziţia găzduită de Institutul Cultural Român este ultima etapă a proiectului din acest an și încheie seria prezentărilor publice a lucrărilor tinerilor rezidenți, prezentări care au avut loc acasă, la Viișoara, în cadrul unui prim eveniment public pentru oamenii locului, la Biserica Evanghelică, apoi la Mediaș, la Muzeul Gazelor Naturale, unde expozitia a fost prezentă trei săptămâni, ca semn de dezvoltare a microregiunii.