In premiera, în România: Messa di Gloria de Rossini, la Sala Radio

Miercuri, 13 noiembrie (19.00), la Sala Radio, Orchestra de Cameră Radio prezintă, pentru prima oară în România, Messa di Gloria de Rossini, sub bagheta dirijorului de origine libaneză TOUFIC MAATOUK, apreciat pentru abordarea repertoriului monumental de acest gen. În 2015, acesta a debutat ca dirijor într-una dintre cele mai cunoscute săli de concerte din lume - Carnegie Hall, New York - cu Messa di Gloria de Puccini, moment urmat de debutul (în 2016) la Teatro San Carlo din Napoli cu Recviemul lui Mozart.Compusă de Rossini în perioada când se bucura de un mare succes grație operelor sale, Messa di Gloria a fost interpretată pentru prima oară în 1820, în biserica San Ferdinando din Napoli. Concertul de la Sala Radio cuprinde și uverturi și arii celebre semnate de genialul MOZART, din opere ca Nunta lui Figaro sau Cosi fan tutte.Evenimentul se va derula cu participarea Corului Academic Radio, dirijat de Ciprian Țuțu. Invitați speciali ai serii vor fi și soliștii vocali ELENA MONTI (soprană), ANTONELA BÂRNAT (mezzosoprană), JUAN DE DIOS MATEOS (tenor), STEFAN von KORCH (tenor) și CĂTĂLIN TOROPOC (bas).TOUFIC MAATOUK este dirijor al Orchestrei Filarmonicii Libaneze, precum şi Director Artistic al Festivalului Internaţional ”Beirut Chants” şi al stagiunii de muzică de cameră prezentate de Universitatea ”Antonine” din Liban. Se află la conducerea departamentului vocal al Conservatorului Naţional din Liban, fiind, de asemenea, director şi lector la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii ”Antonine”. Este Doctor în Muzicologie, titlu obţinut de la Istituto Pontificio di Musica Sacra din Roma.A colaborat cu numeroase orchestre precum: Lebanese Philharmonic Orchestra (Liban), Orchestra di San Carlo (Napoli), Orchestra Giovanile Mediterranea (Palermo), Orchestra Roma Sinfonietta (Roma), Orchestra de Cameră Radio (Bucureşti), New England Symphonic Ensemble (New York), Orchestra Los Angeles Sinfonietta (Los Angeles), Saint Petersburg Symphony Orchestra (Rusia), Kiev Symphony Orchestra (Ucraina).Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro.Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.