Indian Air - jazz-wold music cu Trio Klaus Falschlunger la Sala Dalles

Evenimentul este organizat de Centrul Cultural indian Rabindranath Tagore, prin proiectul Jazzmine World, cu sprijinul Forumului Cultural Austriac şi Cărtureşti.Cu ocazia concertului „Indian Air”, cei trei artişti vor oferi un atelier de iniţiere în utilizarea instrumentelor muzicale orientale. „Indian Air la Cărturești, cu muzică și povești” va avea loc pe data de 17 noiembrie, la ora 17.00, la Cărtureşti Verona (Strada Pictor Arthur Verona 13-15).După prima întâlnire cu muzica clasică indiană și cu sitarul, în urmă cu mai bine de 20 de ani, Klaus Falschlunger este, în momentul de faţă, unul dintre reprezentanţii cei mai de seamă ai culturii indiene din Europa. Născut în 1969 la Innsbruck, a studiat din 1991 până în 1995 muzica clasică indiană și sitarul în New Delhi și Varanasi, în nordul Indiei. Din 1995, a lucrat la Viena, cu Daniel Bradley. Pasionat şi de muzică jazz și rock, a început să experimenteze alăturările şi întrepătrunderile de ritmuri în timpul călătoriilor sale în Asia, Orientul Mijlociu și Europa. Graţie compoziţiilor sale rafinate, Klaus Falschlunger a lucrat cu muzicieni și artiști de renume din India, Coreea, SUA și Europa.A participat la numeroase spectacole, festivaluri, concerte, producții de teatru, emisiuni de televiziune, lecturi, prelegeri în numeroase ţări europene (între care şi România), în India și Coreea de Sud. A înregistrat CD-uri cu cântărețul tibetan Dechen Shak-Dagsay, bateristul coreean Kim Dong Won, Comin & Goin, Manu Delago (hang), Frau Wolle (povești și muzică), Eurasia, CD-ul solo "In A Sitar Way" și multe altele.Sitarul este unul dintre cele mai dificile instrumente cu coarde din lume. Se aseamănă cu chitara sau mandolina, dar sunetele sale sunt diferite, iar mânuirea lui necesită o dexteritate şi un simţ muzical deosebite.Clemens Rofner a studiat contrabasul în Innsbruck, Linz și Viena. Pe lângă faptul că este membru al grupului Indian Air, face parte și din trupele HI5, Jakob Zimmermann Trio și Tiktaalik. A lucrat cu un mare număr de ansambluri de muzică de cameră şi jazz şi a fost implicat în producții muzicale și teatrale. Până în momentul de faţă, apare pe aproximativ cincisprezece albume și a evoluat în Europa, Asia, America Centrală şi de Nord.Tobias Steinberger a primit diploma în percuție jazz la Tirolean Landeskonservatorium, iar apoi a terminat studiile de master în același domeniu, la Universitatea Privată Anton Bruckner din Linz. Din 2001, studiază instrumente de percuție din toată lumea, în special „frame drums” – instrumente de percuţie de origine africană sau asiatică, realizate din materiale mai degrabă neprelucrate şi a căror suprafaţă este superioară lăţimii lor. Principalele surse de inspirație pentru muzica lui sunt tehnicile instrumentelor de percuție din Orientul Apropiat, Turcia, Siria, Africa de Nord și India de Sud.Bilete (40 lei/25 lei) prin: