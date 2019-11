Premiile Academiei Europene de Film: Almodovar, Polanski și Lanthimos, pe lista favoriților. Ce români au fost nominalizați

Academia Europeană de Film (EFA) a anunțat sâmbătă, în cadrul Festivalului de Film European de la Sevilla, nominalizații celei de-a 32-a ediții a premiilor pe care le acordă fără întrerupere din 1998, transmite Mediafax.Ediția din acest an este dominată de nume mari. Pedro Almodóvar, Marco Bellocchio și Roman Polanski au adunat câte patru nominalizări pentru peliculele lor din ultimul an. Filmele acestora, ”Dolor y gloria/ Pain and Glory”, ”Il Traditore/ The Traitor” și ”J’Accuse/ An Officer and a Spy”, concurează ca favorite la categorii ca Film european, Regie, Scenari și Actori. Alături de ei, Yorgos Lanthimos se remarcă pentru producția ”The Favourite”, nominalizată la premiul pentru Comedie Europeană și la Film European, Regie și Actriță (pentru prestația care i-a adus deja Oliviei Colman premiul Oscar).Ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Europene de Film va avea loc la Berlin pe 7 decembrie. Ceremonia va fi precedată de anunțurile făcute de Academie pentru câștigătorii secțiunilor tehnice ale distincțiilor, pentru imagine, editare, scenografie, costume, compoziție și regie de sunet.Pentru cel mai bun film european concurează ”An Officer and a Spy”, de Roman Polanski (Franța/Italia); ”Les Misérables”, de Ladj Ly (Franța), ”Pain and Glory”, de Pedro Almodóvar (Spania), ”System Crasher”, de Nora Fingscheidt (Germania) ,”The Favourite”, deYorgos Lanthimos (UK/Ireland) și ”The Traitor”, de Marco Bellocchio (Italia/Franța/Germania/Brazilia).Titlul de Cel mai bun regizor european este disputat de Pedro Almodóvar, Marco Bellocchio, Yorgos Lanthimos, Roman Polanski și Céline Sciamma, pentru ”Portrait of a Lady on Fire” (Franța).Documentarele europene nominalizate sunt ”For Sama”, de Waad Al Khateab și Edward Watts (Marea Britanie/ Statele Unite), ”Honeyland”, de Tamara Kotevska și Ljubomir Stefanov (Macedonia de Nord) ”Putin’s Witnesses”, de Vitaly Mansky (Letonia/Elveția/Republica Cehă), ”Selfie”, de Agostino Ferrente (Franța/Italia) și ”The Disappearance of My Mother”, de Beniamino Barrese (Italia/Statele Unite).Cursa pentru distincția acordată celei mai bune actrițe le are în prim-plan pe Olivia Colman (”The Favourite”), Trine Dyrholm (”Queen of Hearts”, din Denmarca), Adèle Haenel și Noémie Merlant (din ”Portrait of a Lady on Fire”), Viktoria Miroshnichenko(”Beanpole”, din Rusia) și pe Helena Zengel (din ”System Crasher”).Antonio Banderas este nominalizat pentru rolul său din ”Pain and Glory” la titlul de Cel mai bun actor european, alături de Jean Dujardin (”An Officer and a Spy”), Pierfrancesco Favino (”The Traitor”), Levan Gelbakhiani (”And Then We Danced”, din Suedia/Georgia/Franța), Alexander Scheer (”Gundermann” din Germania) și Ingvar E. Sigurdsson (”A White, White Day”, din Islanda/ Danemarca/ Suedia).Pentru scenariu se întrec în continuare Pedro Almodóvar, cu Marco Bellocchio, împreună cu colaboratorii săi de pe genericul ”The Traitor”, Valia Santella și Ludovica Rampoldi, ca și cu Robert Harris și Roman Polanski (”An Officer and a Spy”), Ladj Ly, Giordano Gederlini și Alexis Manenti (”Les Misérables”) și Céline Sciamma (”Portrait of a Lady on Fire”). Până acum au fost deja anunțate și nominalizările pentru comedie europeană, unde ”Ditte & Louise”, de Niclas Bendixen (Danemarca), ”Tel Aviv on Fire”, de Sameh Zoabi (Luxemburg/ Franța/Israel/Belgia) concurează cu ”The Favourite”, de Yorgos Lanthimos.La secțiunea dedicată Celui mai bun film european de animație, românca Anca Damian este nominalizată pentru producția ”Călătoria fantastică a Maronei/ Marona's Fantastic Tale”.Celălalt român care se găsește printre nominalizați este Bogdan Mureşanu, remarcat la secțiunea dedicată scurt-metrajelor europene, pentru ”Cadoul de Crăciun/ The Christmas Gift” (coproducție România/ Spania).El concurează cu ”Dogs Barking at Birds”, de Leonor Teles (Portugalia), ”Reconstruction”, de Jiří Havlíček și Ondřej Novák (Cehia), ”The Marvelous Misadventures of the Stone Lady”, de Gabriel Abrantes (Franța/Portugalia) și ”Watermelon Juice”, de Irene Moray (Spania).