Program Chopin cu pianista poloneză Beata Bilinska la Sala Radio

Sensibilitate. Romantism. Poezie transformată în muzică. Iată câteva dintre noțiunile asociate cu creația, dar și cu viața lui, marele compozitor și pianist de origine poloneză și franceză, devenit un portret ideal al eroului romantic. În doar 39 de ani de viață, Chopin și-a dăruit toată dragostea sa pianului, pe care l-a transformat într-un instrument ”vedetă”, împingând, prin compozițiile sale, limitele tehnice ale instrumentului, dar și ale interpretului, la limite neatinse până atunci. Nu a compus lucrări ample, ci mai degrabă ceea ce am numi ”miniaturi”, în centrul cărora se află mereu pianul: balade, nocturne, valsuri, mazurci, poloneze, sonate ș.a.Vineri, 8 noiembrie (19.00), în anul în care se împlinesc 170 de ani de la trecerea în neființă a muzicianului polonez, conaționala sa, pianista BEATA BILINSKA, va interpreta la Sala Radio, alături de Orchestra Națională Radio, câteva dintre creațiile lui Chopin: Variaţiunile pe tema La ci darem la mano, Andante spianato și Marea poloneză.După absolvirea Conservatorului de la Varșovia, Chopin a debutat la Viena, unde a interpretat Variațiunile pe tema Là ci darem la mano, lucrare compusă la doar 17 ani și inspirată de celebra operă a lui Mozart, Don Giovanni. Importantul moment din cariera sa artistică a fost punctat de alt mare compozitor – Schumann – care, prezent la interpretarea lucrării, a declarat ”Jos, pălăria, domnilor! Un geniu!”Născută la Cracovia, BEATA BILINSKA și-a desăvârșit studiile la Berlin și în 2003 a debutat în celebra sală de concerte Carnegie Hall din New York. Evenimentul de la Sala Radio, derulat în colaborare cu Institutul Polonez Bucureşti, se va desfășura sub bagheta dirijorului CIPRIAN MARINESCU, director muzical, concert maestru și solist al Harmonious Chamber Orchestra din Osaka – Japonia.Seara de la Sala Radio se va încheia cu Simfonia nr. 8 semnată de compozitorul ceh ANTONIN DVOŘÁK.