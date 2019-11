​Lucian Ban şi Alex Simu - concert de lansare a albumului FREE FALL pe 12 noiembrie în sala Elvire Popesco

Pe 12 noiembrie, la București, pianistul newyorkez Lucian Ban și clarinetistul Alex Simu din Amsterdam celebrează lansarea albumului FREE FALL editat de prestigioasa casă americană Sunnyside Records și înregistrat live în februarie 2018. Concertul va avea loc pe scena Elvire Popesco a Institutului Francez din București.FREE FALL s-a bucurat aproape instantaneu de elogiile presei de specialitate din SUA și Europa: în februarie 2019 este numit “Bandcamp Jazz Album of the Month”, iar platforma All About Jazz descrie albumul drept „O licărire de geniu compozițional, albumul mergând dincolo de umbra lui Giuffre și relevând personalitățile unice a doi dintre reprezentanții jazz-ului contemporan”.Cei doi muzicieni de origine română, unul naturalizat la New-York, celălalt stabilit în Olanda, se întâlnesc într-un proiect unic, la graniţa dintre jazz, improvizaţie și muzică de cameră europeană.Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena newyorkeză grație unei serii de proiecte și albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticilor comparații cu Vladimir Horrowitz și McCoy Tyner, fiind considerat „unul din cei mai buni pianiști care s-au mutat la New-York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter).Împreună cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a inițiat și condus Octetul Enesco Re-Imagined, dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect care s-a bucurat de o excelentă primire în presa internațională, câștigând o serie de premii BEST OF 2010 și fiind aplaudat pe marile scene ale lumii: London Jazz Festival/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazz dÓr din Strasbourg, Capitala Culturală Europeană Guimaraes, Portugalia.Considerat de cunoscutul ziar britanic The Guardian drept „Un nume de urmărit/A name to watch”, pianistul, compozitorul și aranjorul Lucian Ban, originar din Cluj-Napoca, activează la New-York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Blacksalt, OEDIPE REDUX), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuți în întreaga lume. A editat 15 albume sub nume propriu pentru case de discuri americane și europene, iar în 2013 și-a făcut debutul la celebra casă de discuri ECM Records cu Transylvanian Concert, album ce-i va aduce consacrarea internațională. În 2016 casa de discuri americană Sunnyside Records a lansat albumul „Songs from Afar” al quartetului său Elevation. Celebra revistă americană DOWNBEAT i-a acordat calificativul maxim de 5*, iar All About Jazz numește albumul „un triumf al comunicării muzicale și emoționale”, în timp ce NY Jazz Record vorbește despre o „scrisoare de dragoste pe care pianistul o trimite țării de origine”. În 2018 a lansat în premieră la Opera din Lyon Oedipe Redux, o reimaginare radicală a celebrei opere enesciene pentru un octet, cu nume de referință ale jazzului internațional și avându-l ca invitat pe celebrul clarinetist francez Louis Sclavis.www.lucianban.comAlex Simu este un saxofonist, compozitor și aranjor de origine română stabilit din 2003 la Amsterdam. Simu are cunoștințe vaste în domeniul familiei clarinetelor, iar experiența sa inovatoare a dus la dezvoltarea unei noi abordări instrumentale atât din punct de vedere tehnic, cât și stilistic. Inovațiile fac referire la acustica instrumentului, Simu dezvoltând astfel clarinetul tenor și clarinet d'amore, și continuând cu extinderea posibilităților instrumentale ale clarinetului bas. Toate acestea caracterizează instrumentele lui Alex Simu drept unice în lume, fiind dezvoltate să întâmpine exigențele sonore și expresive ale imaginației sale.Activ pe scena muzicii de jazz și world music încă din 1999, Alex Simu a concertat pe cele mai mari scene ale lumii, însumând 41 de țări pe 5 continente. Printre cele mai recente recunoașteri internaționale se numără distingerea cu premiul „Golden Calf” de către Academia de Film a Țărilor de Jos, pentru coloana sonoră a filmului „Beyond Sleep”.Presa internațională a scris despre Alex Simu:„Virtuos fără nici un dubiu și cu profunzimea emoțională pe care o aștepți de la un veteran ca Ivo Papasov” – de Volkskrant 5*, Olanda„Muzica sa creează dialoguri și pasaje în care existența unui text nerostit este prezentă în imaginația fiecărui ascultător”, Málaga Hoy 5*, SpaniaBilete prin Eventbook