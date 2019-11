Margareta Pâslaru, primul Ambasador al Festivalului Tânăr de la Sibiu, recompensată cu "Platina Valorii"

Margareta Pâslaru a primit, vineri seară, premiul „Platina Valorii” din partea Teatrului Gong și a fost desemnată primul Ambasador al Festivalului Tânăr de la Sibiu.Artista a participat la deschiderea evenimentului, marcată de proiecția filmul „Veronica” (1972), în care a jucat alături de Lulu Mihăescu și Dem Rădulescu.„Festivalul Tânăr este despre bucuria dialogului dintre generații, o efervescență creată tocmai prin acest tip de întâlniri între artiști. E o bucurie atât de mare că anul acesta o avem alături de noi pe doamna Margareta Pâslaru, un simbol al spiritului tânăr prin forța sa generoasă de a transforma lumea din jur într-una mai bună. Suntem norocoși să avem parte de aceste întâlniri esențiale într-o viață de om”, a spus Adrian Tibu, manager al teatrului Gong și al festivalului.Tot vineri seară, Margareta Pâslaru a oferit Premiul anual pentru Originalitate, în valoare de 1.000 de dolari, artistului Paul Mureșan.Susținătoare a tinerelor talente, Margareta Pâslaru a inițiat acest premiu în 2010. „Îngrijorarea provocată de mimetismul vizibil pretutindeni m-a determinat să inițiez un premiu anual pentru originalitate”, a afirmat artista.Paul Mureşan este artist, regizor, animator şi ilustrator. Este autorul mai multor expoziţii de desen găzduite în importante săli europene, dar este cunoscut și pentru scurtmetrajele animate multi-premiate „Pui de somn” (2014) şi „Mamă, tată, am să vă spun ceva” (2016). Scurtmetrajele lui au fost selecţionate la festivaluri din întreaga lume, iar „Pui de somnʺ a primit trofeul pentru cel mai bun film românesc la Anim'est 2014. Noul lui scurtmetraj animat, „CEVAʺ, a fost prezentat deja în mai multe festivaluri internaţionale. În acest moment, Paul Mureşan se concentrează pe diverse proiecte personale, în timp ce își finalizează lucrarea de doctorat despre animaţie ca dimensiune paralelă.Cea de-a cincea ediție a Festivalului Tânăr de la Sibiu are loc în perioada 1 - 10 noiembrie, la Teatrul Gong.Festivalul Tânăr de la Sibiu, cu un program dedicat copiilor și adolescenţilor, reunind întreaga familie, are ca menire construirea unui public nou pentru teatrele dramatice. Timp de zece zile, el va propune peste 40 de spectacole și evenimente.Biletele pentru spectacolele din cadrul festivalului sunt disponibile online, pe Entertix.ro.