Nil Mladin, câștigătorul Concursului Drumul spre celebritate editia a X a

Pe 26 și 27 octombrie, în atmosfera de poveste a Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia, s-a desfășurat ediția a X-a a Concursulului Internațional “Drumul spre celebritate”.Tineri din Kazahstan, Republica Moldova și România au interpretat programe variate, spectaculoase, uimind spectatorii și juriile de specialitate din care au făcut parte: pianistele concertiste: dr. Ilinca Dumitrescu sau Mădălina Pașol, compozitoarea Diana Gheorghiu, reprezentantă a Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Sebastian Crăciun – președintele Asociației Pro Valores.Zeci de tineri pianiști, profesioniști sau iubitori ai instrumentului cu claviatură, au oferit o întrecere de înalt nivel artistic, un maraton muzical de neuitat, evoluțiile acestora fiind rasplătite cu numeroase premii oferite de: Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Samsung, Glove Technology Romania, Orange, Fairvalue Consulting, Federația Comunităților Evreiești din România, HEIDI CHOCOLAT, Institutul de Arte, Senia Music, Royal Art Mogoșoaia, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești și Radio România Cultural.Câștigătorul Trofeului, care în acest an a purtat numele pianistului Dan Mizrahi, a fost declarat Nil Mladin.Acesta este absolvent al Colegiului Național de Muzică George Enescu din București. La vârsta de șase ani a început studiul pianului la Școala de muzică “Iosif Sava” din București sub îndrumarea prof. Viorica Nistoroiu, iar în clasa a V-a s-a transferat la Colegiului Național de Muzică “George Enescu”, unde a studiat în continuare cu același îndrumător. Din luna septembrie a anului 2018, Nil Mladin studiază pianul la clasa profesoarei Joanna MacGregor la Academia Regala de Muzica din Londra, unde a fost admis cu o bursa integrala. Tânărul pianist este laureat cu premiul I la concursuri naționale și internationale: “Olimpiada Nationala de Muzica” (2017), Concursul Național „Victor Giuleanu“, Concursul „Irina Satchi“ (premiul Cesar Franck) (2016), Concursul International „Tudor Dumitrescu“ (2016), Concursul Internațional „Millenium Piano“, Concursul Național „Gradus ad Parnassum“ si Concursul International „Pro Piano“. A participat la cursuri de măiestrie cu pianiști importanți precum: Rustem Hayroudinoff, Leon McCawley, Martin Hughes, Gordon Fergus-Thompson, Tessa Nicholson, William Fong, Daniel Goiţi, Imre Rohmann, Florian Mitrea, Adrian Suciu, Cordelia Höfer Teutsch, Maria Masycheva, Georgy Gromov, Håkon Austbø si Stefan Arnold. A cântat alături de orchestra Filarmonici “Ion Dumitrescu” din Râmnicul Valcea și orchestra Colegiului National de Muzica “George Enescu”. Dintre aparițiile importante ale tânărului pianist, amintim pe cele de la Muzeul “George Enescu”, sala “George Enescu” a Universității Naționale de Muzică Bucuresti, Studio Niculescu de la Berlin, Institutul cultural romăn de la Viena, si pe cele din Franta, la Corrèze, Monedieres și Paris.Nil Mladin, pe lângă importantele premiile în bani și produse, a obținut un concert cu Orchestra de Cameră Radio (6 mai 2020), un concert cu Orchestra Filarmonicii “Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, în cadrul Festivalului “Tinere talente”, un turneu national de recitaluri sub genericul “Citadele muzicale” și la invitația Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, va fi prezent în luna august 2020, la cea de-a XVI a ediție a Concursului Internațional de la Tokyo, organizat de Romanian Music Society, organizație condusă de doamna Kazuko Shimada.