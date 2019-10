Premiul Goncourt - Alegerea României 2019 este decernat pentru al şaptelea an consecutiv, în cadrul unui proiect organizat de Institutul Francez din România și Ambasada Franței, cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală şi a Groupe Renault România. Această mare consultare literară, cu un concept inedit, se doreşte a fi un barometru al preferinţelor de lectură ale tinerilor români. Încă de la crearea sa, evenimentul a contribuit la afirmarea vocii acestora din urmă în lumea criticii literare tinere din Europa, punând în evidenţă inteligenţa cu care studenţii români descifrează şi analizează curentele artistice continentale, privirea lor critică asupra dezbaterilor de actualitate, dar şi forţa mereu reînnoită a francofoniei în România.Juriul format din reprezentanții studenților facultăților de limba și literatura franceză a şapte universități din România (Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara) se va reuni pentru deliberările finale în dimineața zilei de vineri, 1 noiembrie, la Librăria franceză Kyralina. Aflate sub patronajul Academiei Goncourt, dezbaterile se vor desfășura în prezența excepțională a scriitoarei franceze Pauline Delabroy–Allard, laureata Premiului Goncourt – Alegerea României 2018, preşedintă de onoare a acestei ediţii din partea Franţei, şi a Elenei Diaconu, jurnalistă Radio România Internaţional, preşedintă de onoare din partea României.În aceeași zi, de la ora 12.00, doamna Michèle Ramis, Ambasadoarea Franţei în România va anunța alegerea studenților români în cadrul unei conferințe de presă deschisă publicului larg, organizată la Institutul Francez din București (Bd. Dacia, nr. 77).Vor lua cuvântul, totodată, Hélène Roos, Directoarea Institutului Francez din România, Mohamed Ketata, Director Regional al Agenţiei Universitare a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală, Christophe Dridi, Președinte Director General Dacia și Director General Groupe Renault România, scriitoarea Pauline Delabroy-Allard, preşedinta de onoare din partea Franţei, Elena Diaconu, preşedinta de onoare din partea României, Despina Jderu, preşedinta Juriului Goncourt din Universitatea Bucureşti și reprezentanta juriului studenţesc.De asemenea, din partea sponsorilor, participă Nicolette Tabără, reprezentanta Centrului de carte străină Sitka, și Christian Derveloy, Director general Imprimeria Arta Grafica.Reamintim, în acest context, că Pauline Delabroy-Allard își va lansa romanul Povestea asta este despre Sarah în limba română (traducere de Despina Jderu) la Librăria Humanitas Cişmigiu (Bd. Regina Elisabeta, nr. 38), joi 31 octombrie, la ora 19.00. Vor vorbi: Pauline Delabroy–Allard, Prof. dr. habil. Lidia Cotea, Directorul Departamentului de Limba și Literatura Franceză al Facultății de Limbi și Literatură Străine, Universitatea București, Despina Jderu, președinta Juriului Goncourt al Universității București, traducătoarea romanului și Simona Preda, critic literar. Întâlnirea va fi moderată de Denisa Comănescu, director general al Editurii Humanitas Fiction.Discuția se va desfășura în limbile română şi franceză, fiind asigurată traducerea în limba română. Vor urma apoi o sesiune de întrebări şi răspunsuri precum și o sesiune de autografe.Vineri, 1 noiembrie, 18.30, Librăria franceză Kyralina (str. Biserica Amzei, nr. 10) are loc o întâlnire cu Pauline Delabroy-Allard în cadrul programului radio Le son des mots, realizat de Librăria Kyralina şi Radio România Internaţional. Discuția se va desfășura în limba franceză și va fi urmată de o sesiune de autografe.