Gala "Folk You! Florian Pittis" revine cu o noua editie, 1-2 noiembrie 2019, în Piața George Enescu

În perioada 1- 2 noiembrie 2019, în Piața George Enescu, cele mai bune voci din folk și cele mai bune trupe rock, dar și multe alte nume sonore ale muzicii românești, printre care Cristi Minculescu, Vița de Vie, Mircea Baniciu, Alina Manole, Andrei Păunescu, Vali Boghean sau Alex Calancea vor urca pe scena Galei „Folk You! Florian Pittiş” pentru a-i încânta pe spectatori cu numeroase balade, piese de folk mixat cu rock alternativ, pop, folclor și jazz. Programul ediției din acest an cuprinde peste 15 concerte de înaltă ținută, iar accesul publicului este liber.Vineri, 1 noiembrie, concertele încep de la ora 17:00. Printre artiștii primei zile, se numără Adrian Sărmășan, folkist din Turda, care aduce pe scena din Piața „George Enescu” muzica celui mai nou album al său, „Dimineți în 2”, lansat anul acesta în aprilie. Prezență inedită la Gala „Folk You! Florian Pittiș” 2019, trupa basarabeanului Alex Calancea combină în show-ul său din 1 noiembrie, folclorul urban cu groove-uri de drum’n’bass, pasaje clasice și momente de improvizație. Câștigătoare a titlului „Artistul anului” la premiile ForeverFolk în 2015, trupa SPAM aduce, în prima zi de concerte, piesele romantice și versurile cu substrat care au consacrat-o în lumea muzicii românești. Dinu Olărașu revine la Gala „Folk You! Florian Pittiș” cu vocea sa caldă, inconfundabilă, muzica tandră și versurile sensibile.Prima zi a Galei aduce pe scena din Piața George Enescu și pe unul dintre starurile muzicii folk, Mircea Baniciu care, împreună cu Vlady Cnejevici și Teo Boar, interpretează, în formula Mircea Baniciu & Band, cele mai de succes piese din repertoriul trupelor Phoenix, Pasărea Colibri.După ce au cântat în deschiderea concertului Garbage din această vară, trupa Camioane în Mulțime sau, pe scurt, CnM au avut un concert incendiar la Folk You! din Vama Veche și fac parte și din line-up-ul Galei de la București. Formația Folk Frate! vine pe 1 noiembrie, la Gala de la București cu piese noi și muzică folk abordată într-o manieră dinamică și veselă.Programul concertelor de sâmbătă, 2 noiembrie, din Piața George Enescu începe de la ora 16:00. Ritmurile de rock alternativ sunt aduse pe scenă de Vița de Vie, unul din capetele de afiș ale ultimei zile de concerte și de Arthur Project, trupa cu peste 20 de ani de ani experiență în spate, fondată de doi dintre membrii band-ului Interzis.Tot în a doua zi de concerte, îndrăgitul muzician din Chișinău, solist și maestru al instrumentelor aerofone, Vali Boghean aduce în programul evenimentului un concert de pop, folk, jazz cu elemente de rock.Prezență nelipsită din line-up-ul celor mai importante festivaluri de gen din țară, Mircea Rusu Band vine la Gala Folk You! cu un concert de calitate sâmbătă, 2 noiembrie. Cunoscută pentru muzica sinceră pe care o scrie, pentru concertele sale care bulversează prin emoție și pentru subiectele tabu despre care cântă, Alina Manole urcă pe scena din Piața George Enescu în ultima zi a Galei Folk You!, alături de artiști precum Lucian Duță și Andrei Păunescu.Unul dintre cele mai așteptate concerte ale evenimentului este cel al trupei Cristi Minculescu, Valter & Boro. Programată în ultima zi de Gală, prestația celor de trei legende ale rock-ului românesc aniversează printr-un show exploziv 40 de ani de carieră pentru fostul solist al trupei Iris, Cristi Minculescu.Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în parteneriat cu Asociaţia On Air – Event Management şi Mişcarea de Rezistenţă.Piața „George Enescu”Vineri, 1 noiembrie | ora 17:00⦁ ADRIAN SĂRMĂȘAN⦁ FOLK FRATE!⦁ TRUPA SPAM⦁ DINU OLĂRAȘU⦁ CnM⦁ MIRCEA BANICIU & BAND⦁ ALEX CALANCEA BANDSâmbătă, 2 noiembrie | ora 16:00⦁ MIRCEA RUSU BAND⦁ ALINA MANOLE⦁ ARTHUR PROJECT⦁ LUCIAN DUȚĂ⦁ ANDREI PĂUNESCU ȘI TRUPA TOTUȘI⦁ VALI BOGHEAN BAND⦁ VIȚA DE VIE⦁ CRISTI MINCULESCU, VALTER & BORO