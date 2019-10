Dana si Stephane Maitec aduc proiectul expozitional unic #Maitec - Lemn Aur Lumina, la MNAR

Proiectul expozitional #Maitec – Lemn Aur Lumina cuprinde 3 expoziții care se vor desfășura simultan în doua săli expoziționale ale MNAR care vorbesc despre istoria uneia dintre cele mai apreciate familii de artisti romani din ultimul secol: retrospectivă Ovidiu Maitec (sculptură), retrospectivă Sultana Maitec (pictură) și expoziție Dana & Stéphane Maitec (fotografie). Cele trei expozitii sunt gandite ca un dialog fluid artistic intre doua generatii de artisti apartinand aceleiasi familii in trei limbaje artistice diferite: sculptura, pictura si fotografia. Lemn este materialul si simbolul operei sculptorului Ovidiu Maitec, considerat cel mai cunoscut si important sculptor roman dupa Brancusi, Aur este marca picturilor semnate de Sultana Maitec, iar Lumina este instrumentul operelor artistilor fotografi Dana si Stephane Maitec. Expozitiile reprezinta istoria unei familii transpusa vizual in 6 decenii de creație artistică si vor cuprinde peste 200 de lucrari semnate #Maitec.







Daca Sultana și Ovidiu Maitec sunt doi artiști – reper pentru pictura și sculptura românească a ultimei jumătăți secol, cunoscuti iubitorilor de arta pentru operele lor, Stephane Maitec, fiul acestora, impreuna cu sotia lui, Dana Maitec, aduc in premiera in Romania expozitia “Mirror Reflections”, cu care au impresionat deja in Franta unde au fost considerati de catre critici ca fiind inventatorii unei tehnici noi in istoria fotografiei. “Art mirroring vivid”, asa cum s-ar putea denumi acest gen de fotografie, este un experiment vizual inovator in care jocul de reflexii asupra unor sculpturi realizate din oglinzi exploateaza potentialul creator al luminii si culorii in fotografii, fara nicio interventie digitala. Desi lucrarile realizate prin tehnica art mirroring vivid par la prima vedere similare picturii, iar prin iluzia tridimensionalitatii, similar sculpturii, ele sunt fotografie pura, adusa la un alt nivel.







“La 12 ani de la disparitia tatalui meu, Ovidiu Maitec, si la 3 ani de la trecerea in nefiinta a mamei mele, Sultana Maitec, am considerat ca am o datorie morala fata de ei, dar si fata de pasionatii de arta din Romania, de a aduce in acelasi spatiu expozitional cea mai cuprinzatoare selectie de lucrari din creatia lor. Dragostea unuia pentru celalalt si a amandurora pentru arta a capatat cea mai frumoasa expresie prin lucrarile lor care merita privite si cunoscute de cat mai multa lume.”, a declarat fotograful Stephane Maitec, fiul celor doi artisti care are acum sansa de a trai acelasi tip de poveste de dragoste alaturi de sotia lui, fotograful profesionist Dana Maitec, alaturi de care duce arta familiei #Maitec mai departe.Expozitia #Maitec Lemn Aur Lumină va fi deschisa pentru public in perioada 31 octombrie 2019-31 ianuarie 2020, de miercuri pana duminica, intre orele 10.00-18.00, la Muzeul National de Arta al Romaniei, Calea Victoriei 49-53.