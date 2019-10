Regizoarea Carmen Lidia Vidu duce "Jurnal de România" la Bruxelles: Zâmbesc liniștită când știu că reprezint România la Europalia alături de Bob Wilson și Silviu Purcărete

"Jurnal de România. Constanța", unul dintre cele 3 spectacole de teatru montate de Carmen Lidia Vidu în cadrul proiectului "Jurnal de România", ajunge la Bruxelles cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 4 ani de la incendiul din clubul Colectiv, tragedie în urma căreia regizoarea a decis să pornească acest proiect: "După momentul Colectiv am simțit că nu mai pot să merg la teatru și să montez spectacole pe texte clasice - Shakespeare, Cehov - sau texte contemporane și am simțit că trebuie să fac un tip de teatru documentar în care să investighez în mine și in cei din jurul meu ce relație am eu cu România la această vârstă."











A rezultat un proiect atipic, "Jurnal de România", în care actorii își povestesc deschis, pe scenă, viața, experiențele personale și relația cu teatrul, orașul în care trăiesc și societatea actuală.



În toamna anului 2017, spectacolele "Jurnal de România. Sfântu Gheorghe" și "Jurnal de România. Constanța" s-au jucat la Schauspielhaus (Casa teatrului) din Viena, unde au cucerit publicul. La sesiunile de Q&A care au urmat spectacolelor, cei prezenți în sală au mărturisit că cele două spectacole nu seamnănă cu nimic din ce au vazut pana acum pe o scenă de teatru, au întrebat de unde se pot cumpara DVD-uri cu spectacolele din cadrul proiectului (un amănunt la care echipa nici măcar nu s-a gandit până acum) și daca există planuri de extindere a proiectului în orașe europene.















"După 3 ani de festivaluri românești și de deplasări internaționale constant cât de mult a lucrat în mine proiectul 'Jurnal de România'. Echipele care au construit cu adevărat producțiile Jurnalului mi-au schimbat viața. Le datorez mult artiștilor din Sfântu Gheorghe, Constanța și Timișoara. Ei sunt o parte esențială din România mea. Prin ei am prins curaj, am căpătat voce și le mulțumesc că datorită lor eu îmi simt coloana vertebrală. 'Jurnal de România' este o lecție despre maturitate culturală", spune regizoarea Carmen Lidia Vidu.

Spectacolul de teatru documentarse va juca la, în cadrul FestivaluluiProiectulînseamnă 3 spectacole de teatru:(premiera în octombrie 2016),(premiera în martie 2017) și(premiera în octombrie 2018).Despre deplasările internaționale, ea mărturisește că "Îmi sunt foarte necesare în viață. Și faima e cel mai mic bine. Am plecat la drum învățată că trebuie să demonstrez, să cuceresc, să am succes. M-am trezit în fața unui public internațional care m-a primit cu simplitate, cu întrebări, cu păreri personale. Am dialogat și mi-a prins bine. Dispare frica și apare un nou nivel de conștiință culturală. Plec cu 'Jurnal de România. Constanța' spre Belgia. Vom juca în fața publicului de la Bozar (Centre for Fine Arts - Brussels) și asta nu mă sperie. Aplaud echipa din Constanța pentru această performanță, iar eu zâmbesc liniștită când știu că la 39 de ani sunt selectată să reprezint România la Europalia alături de Bob Wilson și Silviu Purcărete."Teatrul de Stat Constanțamartie 2017Mirela Pana, Lana Moscaliuc, Turchian Guzin Nasurla, Laura Iordan Adrian, Alina Mantu, Florina StanculetCarmen Lidia ViduLăcrămioara DumitrașcuCristiana DrăganCristina BaciuLăcrămioara Dumitrașcu