Trei femei de Lisa Taddeo, cea mai dezbătută carte a anului, va fi lansată la București în prezența autoarei

În ultimii opt ani, jurnalista Lisa Taddeo a traversat de şase ori Statele Unite pentru a cunoaşte femei obişnuite, din diverse regiuni şi din diverse medii. Rezultatul, Trei femei, este cel mai detaliat portret al dorinţei realizat vreodată de un scriitor de nonficţiune şi una dintre cele mai aşteptate cărţi ale anului.Despre acest demers jurnalistic inedit, despre psihologia feminină, despre poveștile de viață ale celor trei femei: Lina, Maggie și Sloane, vom afla chiar de la autoare într-un dialog moderat de jurnalista Cristina Stănciulescu. Discuția în limba engleză va fi intepretată de Nadine Vlădescu, continuată cu un Q&A din partea cititorilor și încheiată cu o sesiune de autografe.Intrarea este liberă în baza unei rezervări prin Eventbook.Cartea este tradusă din limba engleză de Bourceanu-Carmen Iulia și este disponibilă pe litera.ro și în librăriile din toată țara.Dorinţa, aşa cum nu aţi mai cunoscut-o niciodată: o incitantă poveste adevărată despre viaţa sexuală a trei femei americane, având la bază aproape un deceniu de documentare jurnalistică.Ne dă fiori şi ne chinuieşte. Ne controlează gândurile, ne distruge viaţa şi e singurul lucru pentru care trăim. Cu toate acestea, nu vorbim aproape deloc despre aceasta. Şi, ca o forţă adânc îngropată în viaţa noastră, dorinţa rămâne în mare parte neexplorată – până acum. Lina, casnică şi mamă, prizonieră într- o căsnicie care şi-a pierdut pasiunea; Maggie, o elevă de liceu de 17 ani care are o relaţie cu profesorul ei de engleză şi Sloane – proprietara frumoasă, rafinată şi plină de succes a unui restaurant, căsătorită cu un bărbat căruia îi place să o urmărească făcând sex cu alţi bărbaţi şi cu femei, iată protagonistele poveştii adevărate a lui Taddeo. Bazându-se pe ani de documentare riguroasă şi relatată cu o francheţe şi o naturaleţe şocantă a limbajului, Trei femei este un portret zguduitor al erotismului în America de azi, expunând fragilitatea, complexitatea şi inegalitatea cu care se confruntă dorinţa feminină. Este o operă jurnalistică, dar şi un triumf al artei naraţiunii, cu nuanţe fine şi empatie, care ne prezintă trei femei de neuitat – şi o scriitoare remarcabilă – ale căror experienţe ne amintesc că nu suntem singure.„Trei femei este un strigăt de luptă... Taddeo nu judecă niciodată. Nici nu cade în cadrele pseudopsihologice pentru sex. Ea îşi locuieşte personajele... Pentru toţi cei care cred că ştiu ce vor femeile, această carte este un semnal de alarmă, iar volumul acesteia este dat la maximum.“ Time„O privire revoluţionară asupra dorinţei feminine, această realizare jurnalistică ne dezvăluie trei femei carnale, curajoase şi cu defecte minunate.“ People„Trei femei este portretul onest al dorinţei feminine pe care îl cere anul 2019.“ Marie Claire„În loc să se piardă în sugestii ieftine, autoarea creează povestiri captivante... Trei femei surprinde durerea şi lipsa de forţă a dorinţei, ca şi bucuriile sale fără seamăn.“ The EconomistLisa Taddeo a fost colaborator la revista New York, la Esquire, Elle, Glamour şi la multe alte publicaţii. Scrierile sale de nonficţiune au fost incluse în antologiile Best American Sports Writing şi Best American Political Writing, iar povestirile ei au câştigat două Premii Pushcart. Trăieşte cu soţul şi fiica în New England.Eveniment organizat de Editura Litera.