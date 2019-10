Volumul „Cum se distrau românii odinioară” de Adrian Majuru în noua colecție Istorii urbane, la Editura Corint

​Lansare de carte

Editura Corint vă invită joi, 10 octombrie, ora 19:00, la Grand Hotel Continental (Sala Nicolae Tonitza, etaj 4), la evenimentul de lansare a volumului „Cum se distrau românii odinioară” de Adrian Majuru. Cartea reprezintă primul titlu din noua colecție: Istorii urbane.La eveniment vor participa:⦁ Sandra Ecobescu, președintele Fundației Calea Victoriei⦁ Cătălin Striblea, jurnalist DigiFM⦁ Adrian Majuru, autorVeti descoperi aspectele cotidiene care au dat un impuls fascinant socializării în orașele noastre moderne: teatrul (de vară, de varieteu), cabaretul, cafenelele, restaurantele și braseriile, balul și dansul de societate de mai târziu, parcurile de promenadă și pentru echitație, magazinele de lux, agențiile de vacanță, vilegiatura și excursiile de final de săptămână, tenisul de câmp și sporturile de iarnă, soarelele și petrecerile private, supeurile și lecțiile de pian.Potrivit editurii una din surprizele serii va fi un moment dansant alături de București Swing Dance Society.Dansatorii Bucuresti Swing Dance Society îi vor încânta pe cei prezenți cu momente de show, aducând în cadrul evenimentului atmosfera vibrantă a The Roaring Twenties prin câțiva pași de dans din filmele cu Fred Astaire & Ginger Rogers. Haideți să ne simțim ca în filme! #SwingYourWayOntoTheDanceFloorBucurești Swing Dance Society e locul în care, din 2015, sub îndrumarea Ioanei Lupescu (profesor cu peste 15 ani experiență), pasionații de Jazz & Swing pot retrăi atmosfera anilor ’20-’50 prin dans.Evenimentul se va încheia cu o sesiune de autografe, urmată de un pahar de bere Ursus Retro, oferită de partenerii evenimentului.Colecția „Istorii urbane”, coordonată de Adrian Majuru, este o incursiune în istoria mică și mare a orașelor românești în principal, ca și în viețile locuitorilor acestora, fie că sunt boieri, burghezi sau simpli uvrieri. De la fanarioți până la perioada interbelică, trecând prin regimul comunist și ajungând în contemporaneitate, orașul s-a născut și a evoluat sau involuat, rămânând o constantă în viața noastră.Povești de altădată, științific documentate și spuse cu har, despre peisajul orășenesc, despre comportamentul orășeanului, despre vestimentație, ocupații, petrecerea timpului liber etc. O colecție în care se întrepătrund antropologia, istoria mentalităților, istoria ca atare, destinată publicului larg.Adrian Majuru (n. 1968) este licențiat în istorie al Universității din București, unde a obținut și un doctorat în geografie umană (2004). Între anii 2011 și 2012, a urmat cursurile școlii postdoctorale în specialitatea antropologie la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” (al Academiei Române), sub coordonarea prof. Cristiana Glavce. Ca rezultat al acestui stagiu a publicat lucrarea Inter-disciplinaritatea ca principiu integrator al universalității la Francisc Josif Rainer (2012). Coordonează Revista de Antropologie Urbană din 2012 și predă antropologie urbană pentru cursurile de master și doctorat la Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”. Începând din 2014, este manager al Muzeului Municipiului București.