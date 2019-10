​Lansarea romanului „Septembrie poate aștepta“,o incursiune pasionantă în Londra spionajului din timpul celui de-al Doilea Răziboi Mondial

Editura Humanitas Fiction vă invită marți, 8 octombrie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (bld. Regina Elisabeta nr.38), la lansarea romanului Septembrie poate aștepta de Susana Fortes , recent apărut în colecția „Raftul Denisei“, coordonată de Denisa Comănescu. Pasionant prin mister și intrigă psihologică, romanul Septembrie poate aștepta pune sub lupa cititorului Londra din timpul Blitzkrieg-ului și imediat după război – o lume a intrigilor și a spionajului –, dar și frenetica metropolă actuală, care fascinează prin istorie, memoria locurilor și literatură.Vor vorbi despre carte scriitoarele Ana Barton și Ana Maria Caia și traducătoarea romanului, Cornelia Rădulescu. În partea a doua a evenimentului, actrița Marcela Motoc va citi un fragment din roman. Moderatorul întâlnirii va fi Denisa Comănescu, director general Humanitas Fiction.„O scriitoare din secolul XX care dispare în mod misterios; o cercetătoare hotărâtă să scoată la lumină secretele trecutului; o aventură cu spioni în Londra celui de-al Doilea Război Mondial; și umor proaspăt și inteligent la fiecare rând. Acesta este cocktailul pe care ni-l oferă Susana Fortes cu acest superb roman intitulat Septembrie poate aștepta.“ – todoliteratura.es8 mai 1955. Marea Britanie sărbătorește zece ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, iar străzile Londrei sunt pline de oameni. Din mijlocul mulțimii exuberante, în Trafalgar Square, dispare în plină zi o tânără scriitoare, Emily J. Parker. Talentul îi fusese remarcat de însuși Leonard Woolf, iar cariera i se anunța promițătoare. În ciuda căutărilor asidue, nimeni nu reușește să-i dea de urmă. Timpul trece, lumea se schimbă și povestea ei e uitată. După 60 de ani, Rebeca Aldán, o tânără doctorandă din Spania, obține o bursă la Londra pentru a redacta teza care o are ca subiect pe Emily J. Parker și romanul ei neterminat. Cercetând mai ales perioada petrecută de Emily la Bletchley Park, Rebeca descoperă o femeie seducătoare, cu o inteligență speculativă, o maestră a disimulării.Rebeca Aldán lasă în urmă meditațiile la engleză pe care le dă cu 30 de euro ora, un iubit ornitolog și un apartament la etajul patru dintr-un bloc fără lift din Santiago de Compostela pentru a pleca la Londra după ce obține, în mod nesperat, o bursă de la Fundația Barrié. Vrea să scrie despre una dintre cele mai puțin cunoscute autoare britanice, Emily J. Parker, care a dispărut tocmai când se aștepta de la ea o capodoperă. Singurul care acceptă să coordoneze o lucrare de doctorat despre aceasta este un profesor britanic la pensie, pe nume Robert Whelan, care se arată plin de solicitudine și, poate, un pic prea entuziasmat. Instalată într-o mansardă din Notting Hill și secondată de motanul Timothy Gordon, Rebeca trăiește o experiență care întrece toate visurile sale din copilărie.Susana Fortes s-a născut în 1959 la Pontevedra, în Galicia. A studiat istoria și geografia la Universitatea din Santiago de Compostela și istoria americană la Universitatea din Barcelona. A trăit o vreme în Statele Unite, unde a predat limba spaniolă și istoria artei. În prezent este profesoară la Valencia și colaborează la publicațiile El País și La Voz de Galicia, precum și la reviste de cinema și literatură. Primului său roman, Querido Corto Maltés (1994), i-a fost acordat Premio Nuevos Narradores. Au urmat apoi Las cenizas de la Bounty (1998), Tiernos y traidores (1999), Fronteras de arena (2001), roman finalist la Premio Primavera, El amante albanés (2003), finalist la Premio Planeta, El azar de Laura Ulloa (2006), recompensat cu Premio de Narrativa de la Crítica Valenciana, Quattrocento (2007), Esperando a Robert Capa (2009), distins cu Premio Fernando Lara de Novela, La huella del hereje (2011), El amor no es un verso libre (2013) și Septembrie poate aștepta (Septiembre puede esperar, 2017; Humanitas Fiction, 2019), care a primit Premio Turia a la Mejor Contribución Literaria în 2018. Cărțile Susanei Fortes sunt traduse în peste 15 limbi.Accesul la eveniment este gratuit în baza unei rezervări prin eventbook.