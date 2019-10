​Premiul Nobel pentru Literatură va avea doi laureați în 2019, dintre care unul va fi, cel mai probabil, o femeie, după scandalul #MeToo / Printre favoriți, Mircea Cărtărescu

Jean-Claude Arnault a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru viol.





A urmat o perioadă de transformări profunde pentru Academia Suedeză. Printre acestea s-a aflat şi adăugarea unui număr de cinci membri externi la Comitetul Nobel care pregăteşte lista scurtă pentru acest premiu. Mai muţi membri au părăsit instituţia, inclusiv poeta Katarina Frostenson, soția lui Jean-Claude Arnault.



În condițiile în care templul literelor a fost serios afectat de un scandal de agresiune sexuală în plină furtună #MeToo, Academia suedeză a fost nevoită să amâne Nobelul din 2018, astfel încât în acest an vor fi decernate joi două premii, dintre care cel puțin unul pentru o femeie, cred analiștii.Svante Weyler, scriitor și fost editor, crede că "Svenska Akademien" va opta pentru un autor de un anumit clasicism, care se bucură de o mare considerație în mediile literare, iar pentru celălalt laureat un favorit al publicului. Și "în niciun caz pentru cineva care ar putea provoca o controversă publică".În 2016, alegerea lui Bob Dylan a provocat reacții puternice în lumea literelor.O altă problemă care ar putea să apară ar fi ca laureatul să nu accepte premiul, așa cum a făcut-o în 1964 Jean-Paul Sartre.Laureații din acest an se pot aștepta deci ca munca lor dar și viața privată să fie atent analizate. Mai ales dacă este vorba de bărbați, pentru a repera orice comportament sau text potențial misogin, avertizează experții.Până în prezent, premiul a onorat doar 14 femei față de 100 de bărbați, de la crearea sa în 1901.Scandalul de anul trecut a aruncat o lumină neagră asupra culiselor unei instituții puternic afectată de intrigi, într-o țară luterană construită pe valorile transparenței, probității și egalității.Ca în fiecare an, este invocată o pleiadă de nume, deși academia păstrează secret până în ultima clipă votul celor 18 membri.La casele de pariuri favoriții sunt scriitorul din Guadelupa Maryse Condé, Ngugi Wa Thiong'o (Kenya) și poeta canadiană Anne Carson.Scandalul de anul trecut a fost legat de acuzațiile de agresiuni sexuale la adresa unui francez, Jean-Claude Arnault, personalitate influentă pe scena culturală suedeză.Căsătorit cu o academiciană, Jean-Claude Arnault primea sume generoase de la Academie, se lăuda că este al "19-lea membru" și, potrivit martorilor, sufla numele viitorilor laureați prietenilor săi.Numele laureaților premiului Nobel pentru literatură va fi dezvăluit joi la ora 13,00 (11,00 GMT).Criticii interogați de AFP prezic alegeri consensuale, cel puțin pentru femeia care ar urma să primească premiul, precum Can Xue (China), Liudmila Olitskaia (Rusia), Joyce Carol Oates (SUA) sau Olga Tokarczuk (Polonia).