Sever Voinescu în dialog cu George Banu la Conferintele Teatrului National

„Pentru vechii greci, prietenia era „o virtute” obţinută graţie schimburilor intelectuale şi afective între „oameni de bine”, întrucât evaluarea partenerilor serveşte ca fundament, dar şi drept garanţie pertinenţei acestei legături interpersonale. Discursurile asupra statutului prietenului s-au constituit ca o transmitere de ştafetă prin timp de la Aristotel şi Cicero la Montaigne, Nietzsche şi la atâţia alţii, ca Blanchot şi Derrida. Cea mai mare parte a acestor exegeţi consideră prietenul ca fiind „un alt eu însumi”, un „al treilea” care însoţeşte „dublul” din care orice fiinţă este construită, sau chiar un „alter ego”. Dar oamenii pleacă și vin, viețile tuturor sunt călătorii în cel mai propriu sens al cuvântului. Ce se întâmplă cu prietenii ale căror drumuri merg spre zări diferite? Dar cu prieteniile care se rup? Dar cu prieteniile viitoare?





Sever Voinescu si George Banu vor intra in dialog duminică 20 octombrie 2019, de la ora 11.00, la Sala Atelier a TNB, în cadrul programului Conferintele Teatrului National. Tema discutiei: Reîntoarceri. Prieteni vechi sau foști prieteni?O viață bogată, precum cea a lui Georges Banu, poate constitui foarte bine începutul unei reflecții pe tema prieteniei. Și mai ales pentru că viața lui George Banu este impregnată de teatru, și mai toate prieteniile sale se leagă de teatru, putem folosi chiar experiența teatrului ca să ne minunăm împreună de experiența prieteniei”. - Sever VOINESCU❧ Sever Voinescu (n. 1969, Ploiești) a absolvit în 1992 Facultatea de Drept a Universității București. Din 1994, avocat în Baroul București. 1994 – 1996: asistent universitar la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice din București. 1998 – 2000: Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe. 2000 – 2003: Consul General al României la Chicago. 2004 – 2008: Coordonator al Programului de Politică Externă la Institutul pentru Politici Publice. 2008 – 2012: Deputat în Parlamentul României, pe toată durata mandatului conducând Delegația Parlamentului la Adunarea Parlamentară NATO. De la 1 ianuarie 2016 este redactor-șef al săptămânalului cultural Dilema veche și, din același an, realizează săptămânal emisiunea Europa Christiana la televiziunea Trinitas. Începând din 1993, a publicat peste 3000 de articole, comentarii și eseuri în publicații culturale sau în cotidiene precum Dilema/ Dilema veche, 22, Observator cultural, Cotidianul, Evenimentul Zilei. A contribuit la conținutul mai multor volume și se mândrește mai ales cu o carte dedicată operei, intitulată Canta che ti passa - convorbiri cu Virginia Zeani.❧ George Banu (n. 1943, Buzău) este profesor de studii teatrale la Sorbona, președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, membru de onoare al Academiei Române. Redactor șef al revistei de reputație internațională Alternatives théâtrales și director de colecție la Editura Actes Sud, a publicat un număr important de volume consacrate teatrului modern și protagoniștilor acestuia, cum ar fi Peter Brook, Klaus Michael Grüber, Giorgio Strehler, Antoine Vitez sau Ariane Mnouchkine. Este autorul unei trilogii despre teatru şi pictură: Le Rideau, L′homme de dos şi Nocturnes. A lucrat cu celebrul scenograf Yannis Kokkos, publicând lucrarea Le scénographe et le héron. Lucrarea sa Rouge et or reprezintă o lucrare de referinţă pentru poetica teatrului à l′italienne. Este autorul studiului Mémoires du théâtre şi al unui volum dedicat spectacolului japonez L′acteur qui ne revient pas. A obţinut de trei ori premiul pentru cea mai bună carte a Franţei. Textele lui sunt traduse în italiană, germană, spaniolă, rusă, slovacă, română. A realizat două filme, dedicate lui Shakespeare şi lui Cehov, ambele premiate de UNESCO.Este doctor honoris causa al mai multor universități. A primit premiul UNITER pentru opera. Sorbona i-a dedicat volumul omagial Călătoriile sau orizontul teatrului, unde au semnat Peter Brook, Andrei Șerban, Eugenio Barba, Radu Penciulescu, Niky Wolcz.