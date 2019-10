Turneul "Stars in the sky / Stelele-n cer” cu Rodica Vică (soprană) și Barbara Laister- Ebner (țiteră)

Binecunoscută pentru promovarea compozițiilor inedite de muzică clasică și pentru dorința de a apropia publicul larg de o lume a sunetelor inovatoare, dar și de mult uitate, soprana Rodica VICĂ, alături de reputata țiteristă austriacă Barbara LAISTER- EBNER, un star internațional al acestui instrument rar, devenit în 2017 patrimoniu UNESCO, vor susține o serie de 5 concerte după cum urmează:







Concertul de la București va avea loc sâmbătă, 19 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Galeriile Artmark (Str. C, A. Rosetti nr. 5), iar participarea la concert se face pe bază de rezervare a locurilor pe office@musicarte.ro., 11 octombrie 2019, Bockkeller ( www.wienervolksliedwerk.at/veranstaltungen.php );, 18 octombrie 2019, Biserica Neagră ( https://www.honterusgemeinde.ro/ro/ );, 19 octombrie 2019, Galeriile Artmark ( https://www.artmark.ro );21 octombrie 2019, Forumul Democratic al germanilor din România ( http://www.fdgr.ro/ );, 22 octombrie 2019, Academia de Muzică Gheorghe Dima, în cadrul celei de-a 53-a ediții a Festivalului Toamna Muzicală Clujeană ( https://filarmonicatransilvania.ro/tmc /).DUO-ul propune un proiect muzical inedit realizat în totalitate din cântece de leagăn și intitulat Stelele-n cer. Titlul provine de la ultimul poem al lui Mihai Eminescu, transpus muzical de către Nicolae Bretan. Piesa constituie de altfel și lucrarea centrală a acestui recital atmosferic. Evenimentul promovează̆ în același timp și CD-ul cu același nume, înregistrat la Viena în 2018. Conținând 16 cântece de leagăn din întreaga lume, repertoriul este o adevărată̆ demonstrație de multiculturalitate, prin perspectiva limbilor în care se interpretează̆: română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, japoneză și ladino (sefardă). Cei mai mari compozitori au dedicate opusuri de o reală valoare acestui gen, oferind o paletă extrem de variată stilistic: Nicolae Bretan, Paul Constantinescu, Federico Garcia Lorca, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms ș.a.. Cântecele de leagăn au luat naștere din dorința mamei de a crea o atmosferă de calm și tihnă în momentul adormirii copilului. Aceste creații muzicale au reprezentat dintotdeauna liantul primordial auditiv dintre copil și mama sa, oferindu-i totodată̆ celui dintâi primele imagini descriptive despre lumea în care s-a născut. Chiar dacă la prima vedere proiectul este dedicat copiilor, și adulții se pot bucura de acest program muzical, neobișnuit în contemporaneitatea neliniștită̆ în care ne aflăm, lăsându-se purtați și reconectați la experiențele muzicale originare. Barbara LAISTER-EBNER a fost invitată de celebrul dirijor Riccardo Muti să se alăture renumitei Filarmonici din Viena ca solistă în cadrul Concertului de Anul Nou de la Viena din 2018. Succesul acestei prezențe scenice a clasat-o în topul mondial al instrumentiștilor de renume și a făcut ca țitera să se transforme dintr-un instrument istoric, într-un instrument de interes, Barbara Laister-Ebner devenind un adevărat ambasador al său. Țitera clasică este un instrument muzical cu corzi ciupite, apărut în secolul al XIX-lea, în Germania, fiind urmașa cithar-ei antice. Barbara Laister- Ebner cântă la o țiteră vieneză cu 42 de corzi. Rodica VICĂ este invitata celor mai importante opere și filarmonici atât din țară, cât și din străinătate, fiind în același timp câștigătoare a numeroase premii la concursuri naționale și internaționale: Premiul I la Concursul International de muzică barocă „La Stravaganza” din Cluj- Napoca, Premiul al II-lea la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai Bună Interpretare Muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreți ș.a.. Printre ultimele succese profesionale ale sopranei se numără̆ concerte alături de orchestra Musica Ricercata, debutul la Müpa Budapest și premiera mondială a nou-descoperitului oratoriu Strigoii de George Enescu, alături de Orchestra Simfonică Radio Berlin. De asemenea, tot ea a realizat și premiera discografică a acestei fascinante lucrări enesciene, apărută la casa de discuri Capriccio, iar anul acesta oratoriul a fost prezentat pe scena Konzerthaus Berlin.Turneul "STARS IN THE SKY /STELELE-N CER” este organizat de Asociația Musica Ricercata și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, în parteneriat cu Societatea Austro-Română din Viena, Biserica Neagră din Brașov, Galeriile Artmark din București, Muzeul Național George Enescu din București, Forumul Democrat al germanilor din România din Sibiu, Forumul Cultural Austriac și Filarmonica de Stat Transilvania, cu susținerea Romgaz.