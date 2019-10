Brașovul devine Citadelă culturală româno -maghiară

Vineri 4 octombrie 2019, de la ora 18,30, Centrul Cultural Reduta din Brașov va găzdui un eveniment intitulat “Citadele culturale româno -maghiare”.Protagonistii spectacolului vor fi: actorul Marius Bodochi, violonistul Ladislau Csendes si pianista Dolores Chelariu.Aceștia vor dovedi ca arta unește și creeaza punți peste timpuri și între comunități, iar poezii de Mihai Eminescu și Petőfi Sándor, imbinate cu sonorități imaginate de Bartók Béla și George Enescu, îmbogățesc experiența culturală a publicului de astăzi.Spectacolul este produs de Asociația Culturală Pro Valores, iar organizator local este Asociația Cultural Creștină “Luther Rozsa”.Biletele (40 lei) pot fi achizitionate pe biletmaster.ro sau la Centrul Cultural Reduta din Brașov.Marius Bodochi este unul dintre cei mai valorosi si iubiti actori din Romania. Este o vedeta atat a Teatrului National Ion Luca Caragiale din Bucuresti, pe scena caruia joaca din anul 2004, cat si a filmului romanesc.A debutat in anul 1982 pe scena Teatrului National din Cluj Napoca.A facut creatii interpretative memorabile in: "Richard II", "Visul unei nopti de vara", "Regele moare", "Amadeus".Intre 1991 si 2000 a fost profesor la Universitatea "Babes Bolyai" Cluj, Facultatea de Litere, Catedra de Teatru.A primit numeroase premii si distinctii: Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, Medalia Meritul Cultural clasa I, Premiul Galei Tanarului Actor, Premiul pentru cel mai bun actor - Fundatia Silvia Popovici, Premiul pentru cea mai buna interpretare masculina la Festivalul Dramaturgiei Romanesti de la Timisoara.In cele patru decenii de activitate concertistica, Ladislau Csendes a cultivat un repertoriu variat si extins. A colaborat cu mari Case de discuri ca Mode Recordes (New York), realizand o discografie impresionanta si numeroase inregistrari Radio-TV pe 4 continente. Aparitiile sale ca violonist si violist precum si preocuparea pentru promovarea violei d’amore au fost comentate elogios de criticii muzicali. In acelasi timp, a participat creativ la imbogatirea repertoriului concertant si cameral romanesc contemporan, fiind invitat la importante festivaluri internationale in Marea Britanie, Austria, Polonia, Italia, Elvetia, Germania. In anul 2000 a fost ales presedinte al juriului international Valentino Bucchi de la Roma (Italia). Este doctor in muzica, teza sa privind repertoriul violonistic baltico scandinav. In anul 2011 Editura Casa Radio a lansat volumul sau intitulat „George Enescu un exil supravegheat?”A avut turnee artistice in peste 24 de tari, printre care Elvetia, Franta, Germania, Marea Britanie, Singapore. A sustinut cursuri de muzica veche (viola d’amore la Borsec, in 2000, si la Piatra Neamt, in 1999). Sustine cursuri in cadrul Academiei ICon Arts incepand cu prima editie, din 2003.In 1990 a fondat impreună cu pianista Dolores Chelariu, Ansamblul Aperto cu care a sustinut concerte in cadrul unor prestigioase festivaluri internationale si turnee artistice in Germania, Elvetia, Polonia, Spania, Ungaria, Italia etc. In anul 2000, ansamblul a obtinut premiul revistei "Actualitatea Muzicala". Colaborarea cu mari compozitori ai secolului XX, ca: Ligetti, Kurtag, Vieru, Olah, Stroe au fost benefice pentru evolutia formatiei. In anul 2011 a fost lansat un dublu compact disc – intitulat Aperto 20, iar in 2012 Duo Aperto a inregistrat un compact disc inedit pe care se regasesc miniaturi pentru vioara si pian create de Franz Liszt.