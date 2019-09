Nume mari ale baletului internațional vin la București la Gala de Balet „Carmen Sylva”

Vor fi interpretate coregrafii de Sir Frederick Ashton, Johan Kobborg, Mauro de Candia. Gala de Balet Carmen Sylva este un eveniment Ars Gratia Regalia, care va avea loc pe 20 ianuarie 2020, de la ora 20:00, la Sala Mare a Teatrului Național din București, și este organizată de balerina Alice Minoiu și Asociația Literati„Mă bucur că am ocazia să mă reîntâlnesc cu publicul din România, de care mă leagă amintirea debutului și a primelor mele spectacole de la Opera Națională din București. Cu acest public drag mie îmi doresc să simt emoția și bucuria de a fi din nou împreună”, a declarat Francesca Velicu, demi-solistă la English National Ballet, citată într-un comunicat de presă.„Este extraordinar să vin pentru a dansa în România, o țară care are foarte multe în comun cu rădăcinile mele moldovenești și să fac parte din această gală, care va promova arta și frumusețea. În cadrul Galei Carmen Sylva voi dansa cu emoție unul dintre cele mai romantice pas de deux a clasicului Romeo și Julieta și solo, pe muzica lui Paganini, într-o interpretare despre relație dintre artist și instrumentul său, vioara, amintind de relația profundă dintre artist și muzică, a declarat Dinu Tămăzlăcaru, prim-balerin al Staatsballett Berlin.„Sunt foarte fericit că voi veni la București și că voi dansa în Gala de Balet Carmen Sylva. Ne vedem curând”, a transmis Julian MacKay publicului din România.„Fiecare reîntoarcere acasă, fie pe scenă sau în afara scenei, este pentru mine încărcată de bucurie și emoție. Rădăcinile românești, cu care m-am născut, reprezintă pentru mine, în fiecare zi, o sursă de frumusețe și inspirație în tot ceea ce fac. Valorile pe care le-am acumulat aici și trăsăturile cu care ne-am născut ca români mă ghidează oriunde merg în lume”, a declarat Marina Minoiu, balerină la Royal Danish Theatre.Din distribuția Galei Carmen Sylva fac parte și Henry Dowden, demi-solist la English National Ballet, Tudor Moldoveanu, demi-solist la Czech National Ballet, Robert Enache, prim-balerin al Operei Naționale din București, Rin Okuno, prim-balerină a Operei Naționale din București și Cristian Preda, balerin al Operei Naționale din București.În cadrul galei vor avea loc momente de muzică live, cu participarea pianistei Ana Silvestru și a violonistului Rafael Butaru.Bilete se găsesc online pe www.mystage.ro și la Casa de bilete a Teatrului Național din București, pe www.iabilet.ro, în magazinele Flanco și în rețeaua iabilet.roGala de Balet „Carmen Sylva”, un spectacol Ars Gratia Regalia, va pune în scenă un adevărat labirint al emoțiilor, marcat de tot ceea ce înseamnă pentru cultura noastră personalitatea Reginei Elisabeta (Carmen Sylva). Sunt reunite fragmente coregrafice celebre pentru temele naturii și ale iubirii, specifice creațiilor primei regine a României. Se vor regăsi fragmente ale baletului clasic, sub semnătura unor mari și importanți coregrafi ca Sir Frederick Ashton, Johan Kobborg, Mauro de Candia, coregrafii inspirate din magia pădurii și momente ale marilor povești de iubire. De asemenea, coregraful Andrei Cozlac va crea, în premieră, un moment dedicat reginei artiste.Gala de Balet Carmen Sylva este organizată de Asociatia Literati și de Alice Minoiu, balerină la Opera Națională din București. Vara aceasta, Alice Minoiu a dansat pe Arena din Verona, alături de celebrii Sergei Polunin și Alina Cojocaru, în spectacolul de balet „Romeo și Julieta”, în regia lui Johan Kobborg.„Mă bucur foarte mult că publicul din România va avea ocazia să trăiască experiența acestei gale speciale, dedicată Reginei Elisabeta a României, cu participarea atâtor nume mari ale baletului. Mi-ar plăcea ca arta, în special lumea baletului, să fie mult mai bine promovată și valorificată financiar în România viitorului”, a declarat Alice Minoiu.Asociația Literati este o Asociație Non-guvernamentală înființată în anul 2006, care s-a remarcat prin proiecte în educație, cultură și cercetare.Distribuție: Iana Salenko –Staatsballett Berlin, Dinu Tămăzlăcaru –Staatsballett Berlin, Brooklyn Mack – Independent Artist, Julian Mackay –Mikhailovsky Theatre, Francesca Velicu – English National Ballet, Marina Minoiu - Royal Danish Ballet, Henry Dowden - English National Ballet, Rin Okuno – Opera Națională București, Robert Enache - Opera Națională București, Cristian Preda - Opera Națională București, Tudor Moldoveanu - Czech National Ballet, Cu participarea pianistei Ana Silvestru și a violonistului Rafael Butaru.Regia artistică: Alice Minoiu (face parte și din distribuție)Organizator: Asociația LiteratiPartener de comunicare: PiArt VisionBiletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Diverta, Cărturesti, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in țară.