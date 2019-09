Vineri, 20 septembrie, la ora 19:00 sunteti asteptati la expozitia Togetherness - cel mai mare tablou colectiv din lume la Acuarela (Str. Polonă nr. 40) si de asemenea sunteti invitati si sa pictati.





Painting room aduce cel mai mare tablou colectiv din Elvetia si Romania, urmand ca in decursul a unui an sa completeze tabloul cu celelalte tari participante.Proiectul Togetherness - cel mai mare tablou colectiv din lume a început în Elveția și a continuat în România.Proiectul #togetherness a început în iunie 2019 în Basel, Elveția cu 42 participanți de vârste și naționalități diverse. După o săptămână plină de culoare și entuziasm, pictura a fost declarată: „the largest collective painting in SWITZERLAND”. Pentru a continua călătoria europeană și pentru a asigura continuitatea picturii, ultimele 3 planșe au fost trimise la următorul atelier de tip #closlieu: Painting Room București. Aici, la începutul lunii iulie 2019, acestea au devenit planșele de start ale proiectului local: cel mai mare tablou colectiv din ROMANIA.Painting Room și Acuarela vor pune la dispoziție culori și coli pentru imaginația vizitatorilor.Painting Room București este bazat pe conceptul și principiile dezvoltate de Arno Stern acum mai bine de 65 de ani – un concept foarte apreciat în toată Europa și sosit acum în România. Copii, adulți sau familii, cu toții își găsesc propriul loc în atelierul Painting Room inspirat de Closlieu© – un spațiu ferit de presiune, competiție și prejudecată.Din 2018, Painting Room București, alături de peste 180 de ateliere Closlieu din întreaga lume, promovează prin Jocul Picturii mai multă autonomie, spontaneitate și entuziasm pentru toți copiii, de la 3 la 99 de ani.