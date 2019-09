​Editura Litera anunță evenimentele literare și aparițiile editoriale ale toamnei 2019

​Editura Litera dezvaluie pentru iubitorii de carte evenimentele literare și noile apariții editoriale ale acestei toamne.





O carte foarte așteptată și în România, Trei femei de Lisa Taddeo, apare în această toamnă la Editura Litera. Cel mai detaliat portret al dorinței realizat vreodată de un scriitor de nonficțiune va deveni în mod cert una dintre cele mai importante și dezbătute cărți ale anului. Mai mult, lansarea oficială va avea loc în prezența autoarei, la București, în luna octombrie.







Celebra serie de thrillere scandinave Fabian Risk a autorului Stefan Ahnhem continuă cu al treilea volum – Minus optsprezece grade, un thriller extrem de vizual, cu un ritm înfricoșător de alert. Fanii genului vor fi introduși în lumea suspansului chiar de către autor cu ocazia vizitei sale în România la începutul lunii octombrie.







O cale îngustă spre nordul îndepărtat, titlul pentru care Richard Flanagan a fost distins cu Premiul Man Booker, va fi inclus într-o nouă formă grafică în imprintul Carte Pentru Toți. Despre această carte, dar și despre celelalte semnate de celebrul scriitor australian vom avea ocazia să aflăm și să dezbatem împreună cu însuși Richard Flanagan care vine special pentru cititorii români tocmai din Tasmania tot în luna octombrie.





Colecția de ficțiune Clasici Contemporani Litera continuă cu titluri excepționale precum Outline, primul volum din trilogia semnată de Rachel Cusk. Această carte, aleasă de către criticii literari de la New York Times drept una dintre cele 15 cărți remarcabile scrise de femei care modelează felul în care citim și scriem în secolul XXI este o lectură obligatorie. În aceeași serie de autor urmează volumele Transit și Kudos.





Să-i reparăm pe cei vii de Maylis de Kerangal, carte ecranizată, este un roman despre un transplant de inimă, acest organ vital – centrul vieții, centrul iubirii, dar și centrul acestei opere extraordinare.





Jurnalul Reniei. Viața unei tinere în umbra Holocaustului de Renia Spiegel considerată “Anna Frank a Poloniei”, este povestea incredibilă a Reniei despre cum și-a petrecut cea mai mare parte a războiului în sudul Poloniei, departe de mama și sora ei.





Fanii celebrului autor norvegian Karl Ove Knausgård vor citi foarte curând primul volum din seria-cvartet Anotimpuri: Toamna. Muza autorului pentru cele patru volume este unul dintre copiii săi, nenăscut la momentul scrierii lor, căruia îi adresează o scrisoare și continuă cu eseuri despre viață, despre obiectele ce ne înconjoară, întâmplări, cu care cititorii se pot identifica și care creează emoție specifică modului unic al lui Knausgård de a scrie și de a se raporta la lume.





O altă serie Anotimpuri este semnată de Ali Smith și continuă cu volumul Iarna, un anotimp expus magistral în acest roman care ne învață cum să-i supraviețuim.





Tot în colecția Buzz Books este reeditat romanul distins cu Premiul Pulitzer - Sticletele de Donna Tartt, cu ocazia lansării în cinematografe a ecranizării cărții. De aceeași autoare, la Editura Litera, va fi publicat romanul O istorie secretă.





Blue Moon, colecția cu cele mai frumoase povești de dragoste ale literaturii contemporane și cele mai celebre romanciere ale genului, continuă cu bestselleruri precum: Ochii galbeni ai crocodililor și Valsul lent al țestoaselor de Katherine Pancol, Mica librărie de pe Sena de Nina George, The Grace Year de Kim Liggett, The Giver of Stars de Jojo Moyes, Time’s Covert de Deborah Harkness.





În imprintul Carte Pentru Toți Editura Litera publică titluri, autori noi și serii de autori în cele mai diverse domenii de interes. În pregătire pentru această toamnă sunt: Să tai în piatră vie de Abraham Verghese, Vârsta inocenței de Edith Wharton, Pajaros en la boca de Samanta Schweblin, Wolf Hall de Hillary Mantel, Per voce sola de Susanna Tamaro, The Locals de Jonathan Dee, Today Will Be Different de Maria Semple, Swan Song de Kelleigh Greenberg-Jephcott, Lecții de istorie de Will Durant, MI6 Adevăruri șocante despre istoria serviciilor secrete britanice de Gordon Corera.





Pasionații de istorie vor putea citi sub semnul colecției Kronika noutăți precum The Future of War de Lawrence Freedman și Postwar: A History of Europe since 1945 de Tony Judt. Nu trebuie ratată povestea care a inspirat celebrul serial Netflix: Narcos, acum în cartea-bestseller semnată de cei doi polițiști DEA care l-au capturat pe Pablo Escobar, narcotraficantul cel mai căutat din lume - Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar, The World’s Most Wanted Criminal, de Steve Murphy și Javier F. Pena.





Meik Wiking, autorul bestsellerurilor care ne-au făcut viața mai frumoasă, Mica Enciclopedie Hygge și Mica Enciclopedie Lykke, publică un volum la fel de frumos ilustrat, incluzând date și fragmente de jurnal, interviuri și sondaje globale, experimente de știință behavioristă și a fericirii din viața reală, despre cum să creăm amintiri fericite și cum să le păstrăm mai bine: Arta de a-ți crea amintiri.





The Pinch of Nom de Kate Allinson și Kay Featherstone este o carte de bucate excepțional realizată grafic cu 100 de rețete incredibile din care 33 vegetariene, rețete testate de cea mai mare comunitate gastronomică din Marea Britanie.





Detalii despre evenimentele literare ale toamnei cu autorii Litera prezenți în România vor fi disponibile în timp real pe pagina de Facebook a Editurii Litera.Buzz Books, cărțile despre care toată lumea vorbește, o colecție ce include titluri de succes internațional, ecranizate sau în curs de ecranizare: O minciună perfectă de Peter Swanson, My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell, The Wicked Girls de Alex Marwood; The Destroyers de Christopher Bollen; The Girl in the Letter de Emily Gunnis; Girl With a Clock for a Heart de Peter Swanson; You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz și multe altele.La Litera Mică, în colecția Prima mea lectură vor apărea serii noi: seria de autor Eoin Colfer, care va debuta în această toamnă cu volumul Mariella, Queen of the Skies; seria Basil of The Baker Street - romane scrise de Eve Titus și ilustrate de Paul Galdone, cu povești despre șoricelul Basil și biograful său personal, Doctor David Q. Dawson împreună cu care rezolvă numeroase crime și cazuri întâmplate în lumea șoricească; Călătoriile Hermelinei, o serie semnată de Jennifer Grey, cu superbe ilustrații în alb-negru de Elisa Paganelli, unde copiii vor face cunoștință cu o eroină fabulos de amuzantă, care trăiește aventuri extraordinare oriunde călătorește în lume.În colecțiile de literatură pentru copii și adolescenți Editura Litera va publica titluri noi în seriile consacrate (Amelia von Vamp, Charlie, Academia exploratorilor, seria de autor Emma Carroll, Cronicile Rosewood, Apocalipsa elementelor ș.a.), dar vor apărea și serii noi, cum ar fi Merlin Saga, de T.A. Barton al cărui prim volum, The Lost Years se va afla în librării în luna octombrie. Tot în luna octombrie va apărea și primul volum al celebrei serii Danger is Everywhere, scrisă de David O'Doherty și ilustrată de Chris Judge, un manual extrem de amuzant pentru evitarea pericolelor de tot felul. O serie care cu siguranță îi va încânta pe adolescenți este The Chronos Files. Câștigător al premiului Amazon Breakthrough Novel, primul volum al seriei, Captivi în timp, spune povestea fascinantă a adolescentei Kate, care este înzestrată genetic cu abilitatea de a călători în timp. Riscând totul, ea se întoarce în trecut pentru a încerca să prevină evenimente dureroase care pot schimba atât viitorul său, cât și pe al celor apropiați.