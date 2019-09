​Prima ediție a Clubului de Carte #ROZ cu Carla-Maria Teaha, dedicată bestsellerului Orașul fetelor de Elizabeth Gilbert

Librăria Humanitas de la Cișmigiu gazduieste marți, 17 septembrie, de la ora 19.00, prima ediție a Clubului de Carte #ROZ, o inițiativă a emisiunii #ROZ realizată de Carla-Maria Teaha la Radio Guerrilla.Întâlnirea este dedicată bestsellerului verii, Orașul fetelor, de Elizabeth Gilbert, apărut la Editura Humanitas, și va fi transmisă în direct pe frecvențele Radio Guerrilla. Cititorii vor putea dialoga cu actrițele Mirela Oprisor și Emilia Popescu, invitatele gazdei.Clubul de carte deschide noul sezon al emisiunii #ROZ cu interviul pe care Elizabeth Gilbert i l-a acordat Carlei Maria-Teaha în exclusivitate pentru acest eveniment, despre noul său roman. Orașul fetelor, considerat de The Guardian un roman „ambițios și extrem de îndrăzneț“, a devenit bestseller New York Times în mai puțin de două săptămâni de la apariție.Accesul în Librăria Humanitas de la Cișmigiu este gratuit, pe baza unei rezervări prin Eventbook*.ELIZABETH GILBERT este autoarea bine-cunoscutei cărți de memorii Mănâncă, roagă-te, iubește, vândută în mai bine de 15 milioane de exemplare în toată lumea și tradusă în peste 46 de limbi, și a altor bestselleruri internaționale de ficțiune și nonficțiune. Continuarea memoriilor ei, Și am spus da, a urcat direct pe locul întâi în lista bestsellerurilor The New York Times. În 2019, Elizabeth Gilbert se întoarce la ficțiune, cu o poveste de dragoste aparte, pe fundalul lumii teatrului newyorkez din anii ’40. Spusă într-un ritm alert, din perspectiva unei femei mai în vârstă care privește în urmă la propria tinerețe cu un amestec de bucurie și regret, Orașul fetelor explorează teme ca sexualitatea și promiscuitatea feminină, dar și idiosincraziile iubirii adevărate.