eXplore festival #14, deschis la București cu premiera spectacolului Anthropology, în data de 13 septembrie 2019

Acțiunea continuă din Sunt Doar O Piatră - Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cumințenia Pământului), performance-ul artistului Manuel Pelmuș, pornește de la o sculptură mai puțin cunoscută a lui Constantin Brâncuși, Sculpture For the Blind (1920), împreună cu o versiune „imaterială” a sculpturii Cumințenia Pământului (1907). Aceasta are loc pe 25 și 26 octombrie la Muzeul Național de Geologie din București, urmând să fie prezentată la Muzeul de Artă din Craiova pe 29 și 30 octombrie. Premiera performance-ului Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cumințenia Pământului) va avea loc la începutul lunii octombrie la Bruxelles, la Centre for Fine Arts Brussels - BOZAR, cu prilejul organizării expoziției Brâncuși: Sublimarea formei, în cadrul Festivalului de Artă Europalia, 2019.





A paisprezecea ediție eXplore festival – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival, cel mai important eveniment din România şi estul Europei dedicat dansului contemporan și performance-ului, începe la București vineri, 13 septembrie 2019, cu premiera spectacolului Anthropology, semnat de coregraful suedez Mårten Spångberg.Organizat de Asociația 4Culture și WASP Studios, eXplore festival #14 aduce în discuție teme de actualitate precum ecologia, relația dintre natură și societatea contemporană, feminismul și arta în spațiul public. În perioada 13 septembrie - 31 octombrie 2019, festivalul invită publicul la performance-uri, spectacole de dans contemporan, expoziții de fotografie, conferințe, ateliere și instalații multimedia, atât în capitală, cât și în Craiova și Piatra Neamț.Premiera spectacolului Anthropology, realizat de coregraful suedez Mårten Spångberg, deschide seria de evenimente din cadrul eXplore festival #14, vineri și sâmbătă, 13 - 14 septembrie, la WASP Working Art Space and Production. Creația coregrafică este dezvoltată împreună cu cinci dansatori, cu scopul de a crea și extinde înțelegerea în jurul relațiilor dintre ecologie și artă, în special între schimbările climatice și dans. Spectacolul va fi prezentat ulterior în cadrul unui turneu european, în Franța, Belgia, Suedia, Norvegia și alte țări din Europa. În ziua de 14 septembrie, Mårten Spångberg va susține și performance-ul 46, într-un proces de cercetare continuă asupra existenței autonome a dansului.În zilele de 20 - 21 septembrie, artistul român stabilit în Berlin, Sergiu Matiș, invită publicul din București la premiera Extinction Room (Hopeless.), o instalație audio performativă, alcătuită din înregistrări sonore ale unor specii de păsări dispărute sau pe cale de dispariție. Lucrarea explorează ideea de natură în societatea occidentală și reprezentarea acesteia în produse artistice și culturale, într-un moment în care specialiștii de mediu ne-au dat permisiunea de a ne panica. După prezentarea proiectului la Berlin, în august, premiera la eXplore festival #14, în București, Piatra Neamț (24 septembrie, la Festivalul de Teatru) și Craiova (27 septembrie, la Muzeul de Artă), Sergiu Matiș a fost comisionat de Festivalul Europalia România să prezinte o versiune audio performativă a Extinction Room (Hopeless.) în premieră la BOZAR Bruxelles, în cadrul expoziției Brâncuși: Sublimarea formei, în octombrie 2019. Lucrarea va fi ulterior prezentată în septembrie 2020, la Berlin, în cadrul Tanznacht.Coregrafa de origine americană, stabilită în Franța, DD Dorvillier participă la eXplore festival #14 cu spectacolul No Change, or "freedom is a psycho-kinetic skill", în data de 27 septembrie. Comisionat în 2005 de catre Danspace Project (New York) ca parte din seria Out-of-Space, performance-ul reprezintă un moment crucial în traiectoria sa artistică, marcând o schimbare estetică și conceptuală importantă în abordarea creativă a artistei. Piesa este considerată o referință pentru lucrările sale ulterioare și a fost prezentată în această vară la ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival.Pe 28 septembrie, programul continuă la WASP cu instalația de artă și performance-ul Cerul poeților dispăruți, realizate de Mugur Grosu. Instalația, ce prezintă textele a 22 de poeți contemporani recent dispăruți, în ultimul sfert de veac, este completată de un performance cu muzică live, improvizații și recitative din scrierile celor 22 de autori.Publicul este invitat să participe pe 4 octombrie la instalația video Remote Proximity, a artistului vizual Ciprian Ciuclea, și la turul ghidat al expozițiilor EROII AU FOST SI EI OAMENI CA NOI. De la selfie la monument și Visible X Invisible, coordonat de artistul Iosif Király, în data de 5 octombrie, la WASP.Pe 11 octombrie, artista Veda Popovici prezintă performance-ul Corp în Adversitate, care investighează condițiile de producție și efectele unei serii de performance-uri ce au avut loc în cadrul unor proteste feministe din 2011 și până astăzi, implicând zeci de activiste, artiste și persoane solidare.În ziua de 12 octombrie, artiștii români Marilena Preda Sânc și Matei Bejenaru invită publicul la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, la o discuție captivantă despre relația om - natură și reflectarea acesteia în lucrările Eco Art (Marilena Preda Sânc), și despre proiectele personale performative în spațiul public (Matei Bejenaru).În seara zilei de 12 octombrie, atenția publicului este îndreptată către instalațiile multimedia realizate de Alice Feraru, Corina Rafael și Mircea Hristescu, în cadrul programului de rezidențe Life Long Burning -- Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, ce susține producția și prezentarea de noi proiecte multidisciplinare. Acesta este un proiect multianual co-finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Europa Creativă. Tot în cadrul rezidențelor Life Long Burning din anul 2019, artiștii Veda Popovici și Mugur Grosu au fost invitați de Asociația 4Culture să dezvolte noi proiecte la WASP - Working Art Space and Production.Festivalul continuă pe 13 octombrie cu spectacolul MONUMENT 0.8: Manifestations, după un concept și direcție artistică propuse de artista Eszter Salamon, în colaborare cu Marilena Preda Sânc. Manifestations este un colaj de reprezentații performative, vizuale și sonore, care animă un spațiu emancipator prin împletirea urmelor din istoria românească a feminismului, a gesturilor artistice și a perspectivelor feminine în istoria picturii și muzicii tradiționale. Performance-ul va fi urmat de un aftertalk cu artistele Eszter Salamon, Marilena Preda-Sânc și invitații lor.eXplore festival #14 se încheie pe 31 octombrie, în București, cu premiera filmului documentar ABIS, realizat de artistul Matei Bejenaru. Poemul vizual ABIS are ca punct de plecare personalitatea enigmatică a artistei Irinel Liciu, prim-balerină la Opera Română din București în anii '50-'60. Filmul abordează teme generale umaniste, cum ar fi dragostea și devotamentul, precum și aspecte ale condiției artisului care ia decizii fundamentale în viața sa. Premiera va fi urmată de un aftertalk cu realizatorul filmului și invitații săi.Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival // 13.09 - 31.10.2019▪️ 13.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30▪️ 14.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30Mårten Spångberg: AnthropologyCu participarea și realizat de / With and by:Sidney Barnes, Maria Baroncea, Vlad Benescu, Karolina Kraczkowska, Emmilou Rößling, Mårten SpångbergPremieră (Premiere) / Dans contemporan (Contemporary dance)Bilete / Tickets: www.mystage.ro, www.eventbook.ro▪️ 14.09.2019 // Secret location, București // 15:00 – 15:30Mårten Spångberg: 46Dans contemporan (Contemporary dance) / solo performanceIntrarea liberă / Free entrance / Rezervări / Reservations: contact@waspmagazine.com▪️ 20.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30▪️ 21.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30Sergiu Matiș: Extinction Room (Hopeless.)Cu / With: Lisa Densem, Sergiu Matiș, Orlando RodriguezPremieră (Premiere) / Instalație audio performativă (Performative sound installation)Bilete / Tickets: www.mystage.ro, www.eventbook.ro▪️ 24.09.2019 // Clubul Sportiv „Ceahlăul“ Piatra Neamț, Festivalul de Teatru Piatra-Neamț // 19:00 – 21:00Sergiu Matiș: Extinction Room (Hopeless.)Cu / With: Lisa Densem, Sergiu Matiș, Orlando RodriguezInstalație audio performativă (Performative sound installation)Bilete / Tickets: http://www.ftpn.ro▪️ 27.09.2019 / Muzeul de Artă, Craiova // 10:00 – 17:00Sergiu Matiș: Extinction Room (Hopeless.)Cu / With: Lisa Densem, Sergiu Matiș, Orlando RodriguezInstalație audio performativă (Performative sound installation)Accesul se face pe baza biletului de intrare în muzeu / Access is based on the entrance ticket to the museum▪️ 27.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 20:30DD Dorvillier: No Change, or "freedom is a psycho-kinetic skill"Concept: DD Dorvillier, Cu / With: DD Dorvillier, Elizabeth Ward, Nicolas BarrotPerformance / Dans contemporan (Contemporary dance)Bilete / Tickets: www.mystage.ro, www.eventbook.ro▪️ 28.09.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30Mugur Grosu: Dead poets high society / Cerul poeților dispăruțiInstalație, performance, poemuzică / Art installation, performance, poemusicBilete / Tickets: www.mystage.ro, www.eventbook.ro▪️ 04.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30Ciprian Ciuclea: Remote ProximityInstalație video / Video InstallationIntrarea liberă / Free entrance▪️ 05.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:00Iosif Király: Heroes Were People Just Like Us & Visible X invisibleFoto & video - tur ghidat al expozițiilor / Photo & video - exhibitions guided tourIntrarea liberă / Free entrance▪️ 11.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 20:30Veda Popovici: Corp în adversitate / Body in AdversityPerformance lectureIntrarea liberă / Free entrance▪️ 12.10.2019 // Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia // 11:00 – 14:00Marilena Preda Sânc: ECO PUBLIC ART în ROMÂNIAMatei Bejenaru: SITUAȚII / Proiecte personale performative în spațiul publicPrelegeri performative și dialog cu publicul / performance lectures and dialogue with the audienceIntrarea liberă / Free entrance▪️ 12.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 21:30Mircea Hristescu, Alice Feraru, Corina RafaelInstalații multimedia / Multimedia installationsIntrarea liberă / Free entrance▪️ 13.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 – 22:00Eszter Salamon în colaborare cu Marilena Preda-Sânc: Monument 0.8: ManifestationsDans contemporan / Contemporary DanceAftertalk: Eszter Salamon, Marilena Preda-Sânc & invitați / guestsBilete / Tickets: www.mystage.ro, www.eventbook.ro▪️ 25.10.2019 // Muzeul Național de Geologie, București // 15:00 – 17:00▪️ 26.10.2019 // Muzeul Național de Geologie, București // 15:00 – 17:00Manuel Pelmuș: Sunt Doar O Piatră - Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cumințenia Pământului) - acțiune continuă / I’m just a stone - A Luxury That We Can't Afford (Wisdom of the Earth) - ongoing actionConcept: Manuel Pelmuș, Cu / with: Cristina Toma, Maria F. ScaroniPerformanceAccesul se face pe baza biletului de intrare în muzeu / Access is based on the entrance ticket to the museum▪️ 29.10.2019 // Muzeul de Artă, Craiova // 15:00 – 17:00▪️ 30.10.2019 // Muzeul de Artă, Craiova // 15:00 – 17:00Manuel Pelmuș: Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului) / A Luxury That We Can't Afford (Wisdom of the Earth)Concept: Manuel Pelmuș, Cu/with: Cristina Toma, Maria F. ScaroniPerformanceAccesul se face pe baza biletului de intrare în muzeu / Access is based on the entrance ticket to the museum▪ 31.10.2019 // WASP Working Art Space and Production, București // 19:30 - 21:00Matei Bejenaru: ABISPremieră (Premiere) / Film documentar, video-artAftertalk: Matei Bejenaru & special guestsIntrarea liberă / Free entranceLocații :WASP Working Art Space and Production - Str. Ion Minulescu 67-93, corp E, etaj 2, sector 3, BucureștiCentrul Cultural Palatele Brâncovenești - Str. Valea Parcului nr. 1, MogoșoaiaMuzeul Național de Geologie - Sos. Kiseleff nr. 2, BucureștiMuzeul de Artă Craiova - Calea Unirii 15, CraiovaFestivalul de Teatru Piatra-Neamț, Clubul Sportiv Ceahlăul - Str. Ștefan cel Mare 53, Piatra-NeamțeXplore festival #14 este produs de Asociația 4Culture & WASP Studios.