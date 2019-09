Museicorum 2019 - Concert de flaut la Muzeul Theodor Aman

Duo-ul A2ND (a duo non divisi) este compus din Ana Chifu (flaut, interpretă a Orchestrei Naționale Radio din Atena) şi Zacharias Tarpagkos (flaut, interpret al Operei Naționale din Atena). După ani de colaborare, concerte, muzică experimentală, cei doi au hotărât să-şi unească forțele în direcția pasiunii lor comune, aceea a muzicii contemporane și creativității, prin intermediul operelor unor compozitori actuali, în primul rând din țările pe care le iubesc: România şi Grecia. Dispunând de o gamă largă de flaute şi instrumente de percuție, cei doi tineri talentați cântă mai ales piese care au fost compuse special pentru acest duo, flautiştii luând parte de multe ori la procesul de creație, prin colaborare cu compozitorii. Cu acest duo, au susținut până acum concerte în România, Grecia şi India.Ana Chifu și Zacharias Tarpagkos vor spune împreună povestea descoperirii imaginative a flautului magic în lumea muzicală a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, integrată într-un peisaj al muzicii tradiționale fără granițe. Repertoriul propus de ei va cuprinde lucrări precum: „Der Vogelfänger bin ich ja”; Melodie tradițională taivaneză; „Du feines Täubchen, nur herein”; Altă melodie tradițională taivaneză; „Bei Männern welche Liebe fühlen”; Melodie tradițională scoțiană; „Wie start ist nicht dein Zauberton”; Melodie tradițională japoneză; „Das klinget so herrlich”; Melodie tradițională braziliană; „Alles fühlt der Liebe Freuden”; Melodie tradițională venezueleană; „In diesen heil’gen Hallen”; Zborul cărăbușului (Rusia); „Marsch der Priester”; Introducere din Suita „Carmen” (Spania/Franța); Cântecul Dragonului de la Alcala; Dans țigănesc și cântec în cârciuma lui Lillas Pastia; „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”; „Seid uns zum zweiten Mal willkommen”; „Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden”; Melodie tradițională coreeană; „Ein Mädchen oder Weibchen”.În cadrul concertelor MUSEICORUM (31 august – 22 septembrie), Muzeul Municipiului București oferă îndrăgostiților de calitatea muzicii posibilitatea de a se conecta cu acest imens reper cultural în spații dedicate istoriei, culturii, arhitecturii, artei, cu un preț al biletelor accesibil tuturor, chiar și pensionarilor ori elevilor și studenților. Spectatorii devin parte a unei explorări armonioase, a unei fantastice experiențe culturale, familiarizându-se, în același timp, cu interesante expoziții permanente sau tematice.Programul Festivalului MUSEICORUM include piese ale compozitorilor români, albanezi precum și din consacratul repertoriu internațional, cu un accent deosebit asupra personalității și creației marelui compozitor român George Enescu (detalii aici: https://bit.ly/2kF8Pnk ).Biletul de intrare este 20 lei și poate fi procurat în ziua spectacolului de la muzeul-gazdă al concertului, începând cu ora 10.00.