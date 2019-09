​webPR Interviu cu Steven van Groningen, președinte Raiffeisen Bank România: "Mă bucur că există Festivalul George Enescu și că se întâmplă să fie în orașul în care trăiesc. Orașul și oamenii se schimbă în luna festivalului"

Muzica clasică pentru mine înseamnă o bogăție de sentimente care nu poate fi egalată de aproape nimic în lume. De mic merg la concerte de muzică clasică și am învățat multe lucruri despre participarea la un concert de muzică clasica. Părinții mei aveau abonamente la concertele de muzică simfonică. Adesea, tatăl meu nu avea timp, iar eu fiind cel mai mare copil, o însoțeam pe mama mea.Mă bucur că există Festivalul George Enescu și că se întâmplă să fie în orașul în care trăiesc. Mă uitam cum se schimbă orașul și oamenii în luna festivalului. Seară de seară, în oraș văd oameni îmbrăcați elegant, grăbindu-se fericiți și relaxați spre sălile de concerte, văd bucuria, entuziasmul și energia când ies de la concerte. Ce ți-ai putea dori mai mult?Asta ține, ca la orice persoană, de disciplină și de alegeri. Încerc să mă țin de programul stabilit, nu mă uit niciodată la televizor și îmi propun să fiu cât pot de eficient în ceea ce fac. Întotdeauna am îmbinat munca de la bancă cu sportul și cu pasiunea pentru fotografie. E simplu. Am nevoie să fac toate aceste lucruri ca să mă simt bine, și atunci îmi găsesc timp.Este important să o asculți, dacă îți place. Pe mine mă ajută muzica clasică în orice împrejurare: mă calmează, mă destinde, mă motivează, mă emoționează, mă bucură. Așa cum vă spuneam, bogăția de sentimente pe care le poți trăi ascultând muzică clasică cu greu o găsești în alte experiențe.Parteneriatele pe termen lung fac parte din filozofia noastră, indiferent în ce domeniu ne implicăm. Nu suntem o companie tranzacțională, ci mai mult una relațională. Așa ajungem să ne cunoaștem mai bine partenerii, clienții, angajații, să înțelegem unde și cu ce putem contribui, astfel încât să aibă sens pentru ambele părți. Afinitatea noastră este cu parteneri care fac lucrurile așa cum trebuie în domeniul lor, ne asociem cu evenimente care oferă participanților experiențe de calitate. În felul acesta cred că toata lumea are de câștigat și de învățat. Festivalul Enescu evoluează de la ediție la ediție, văd progresul atât în calitatea concertelor, cât și a publicului pe care l-a format, l-a educat, dar și de la care a învățat. Acest lucru îl avem în comun. Și noi, ca bancă, evoluăm în fiecare zi, formăm, educăm, dar și învățăm împreună cu angajații, clienții sau partenerii noștri. În plus, Festivalul Enescu este un prilej minunat pentru noi de a participa la o sărbătoare a muzicii clasice, a muzicii lui Enescu. Este o onoare și o bucurie că putem să contribuim la acest eveniment!Ideea este să pleci de la un spectacol îmbogățit, cu idei noi, cu emoții pozitive, cu încrederea într-un «mâine» mai bun și, da, că împreună cu cei cu care împărtășești aceleași valori, poți schimba lumea, într-una mai bună. Festivalul Enescu are deja și notorietate internațională, și prestigiu și desigur că asocierea în sine este benefică pentru Raiffeisen Bank, pentru clienții, partenerii și angajații noștri, dar cel mai important mi se pare faptul că în fiecare ediție vine cu ceva nou, cu muzicieni de cea mai înaltă clasă, că pune în lumină muzica clasică într-o manieră modernă, că apropie publicul de acest gen de muzică, că aduce România într-un context internațional în care ne punem bine în valoare, ca țară.Fără nicio îndoială, aceste activități care se desfășoară în perioada festivalului sunt benefice pentru publicul aflat în București. Anul acesta, în calitatea de partener principal al Festivalului, Raiffeisen Bank, a pregătit o serie de activități inspirate de conceptul acestei ediții, care propune diversitate sub semnul “Lumea în armonie”.Raiffeisen Bank invită publicul să facă tururi ghidate în București, pe urmele lui Enescu. În anumite locuri publice am amplasat cutiile muzicale Silent Symphony pentru a se putea asculta la căști muzică clasică, din edițiile precedente ale Festivalului Enescu.Categoric da. Experiența ascultării unui concert de muzică clasică nu poate fi povestită sau simțită, ea trebuie trăită în sala de concert. Iar aceasta trăire lasă urme în fiecare om. Indiferent ce se întâmplă cu tehnologia, muzica clasică va rămâne parte din viața noastră. Să vă dau un exemplu foarte simplu. Festivalul, gândit în jurul marii personalități a muzicii clasice mondiale George Enescu, adună în sălile de concert în septembrie 2019, la București mii de muzicieni de cea mai înaltă ținută și zeci de mii de spectatori din toată lumea, schimbă cursul vieții unor oameni, produce întâlniri fundamentale, dă orașului un aer de eleganță și rafinament, îl face să vibreze altfel. Nu putem să nu o simțim! Pe de-o parte. Pe de altă parte, oamenii care vin la Festival iau masa în oraș, cumpără din magazine, se cazează, aduc bani aici. Credeți că e puțin lucru?Marile orchestre ale lumii venite la București – din Londra, Dresda, Sankt Petersburg, Monte Carlo, Berlin, Paris, Milano, Roma, Moscova, Amsterdam etc. împreună cu soliști de renume mondial, fiecare concert merită recomandat. Mi-a fost foarte greu și mie să fac o selecție, pentru că nu pot participa în fiecare seară, cum mi-ar plăcea. Nu se ratează Concertul de deschidere al Festivalului, anul acesta a fost Orchestra Simfonica din Berlin, dar nici alte orchestre mari cu soliști și dirijori de renume mondial. De asemenea, concertele de la Ateneul Român sau cele de la miezul nopții sunt experiențe care lasă urme în sufletele noastre. Mă bucur foarte mult că, de la ediție la ediție, tot mai mulți muzicieni redescoperă și interpretează muzica lui Enescu. Există și ne rămâne, însă, și un mare regret. Că nu avem în București o sală de concerte pe măsura acestui festival. Dar nu mi-am pierdut speranța că, într-o bună zi, o vom avea.