„O istorie a mâncării din cele mai vechi timpuri și până mâine” în premieră la Gong din Sibiu

Comic și uneori ironic, dar degajat, dialogul actorilor Anton Balint, Lucia Barbu, Paul Bondane, Raluca Pavel și Alexandra Șerban exploatează una dintre cele mai discutate teme contemporane: ce mâncăm. Pornind de la pretextul unui proiect pentru școală, spectacolul de la Sibiu combină imaginația și cercetarea științifică pentru a ținti un mesaj convingător asupra risipei alimentare, într-un limbaj contemporan și ușor accesibil, ca o joacă, ce nu pune accent doar pe mâncare, ci și pe relația individului în destinul colectiv al umanității.„Cu mâncarea nu-i de glumit. A fost întotdeauna una dintre preocupările principale ale omului. Că na... nu poți să faci prea multe cu burta goală. Dacă în alte vremuri jumătate din viață se ducea în găsirea și prepararea hranei, acum petrecem la fel de mult timp doar că în alegerea alimentelor de pe rafturi, în discuții despre ce ar trebui să mâncăm etc.”, a declarat Robert Bălan, în timpul repetițiilor.„Fără excepție, toți cei cu care am vorbit în perioada documentării pentru acest text spuneau: oau, un text despre mâncare, ce tare! Așa zic și eu, foarte tare. Și foooooarte complicat, extrem de complicat. Ce să alegi, la ce să te oprești, despre ce să povestești? Citind multă literatură, de la Apicius și Athenaios pentru perioada antică, până la hiturile lui Anthony Bourdain, Kitchen Confidential și Crud, trecând prin tot felul de tratate, rețete, prin Istoria gustului (Paul Freedman), filme (minunatul Ospățul Babettei) și previziuni și rapoarte științifice despre alimentație în 2100, mi-am dat seama că a face o istorie performativă a mâncării este imposibil. Bun, aproape imposibil, am făcut o selecție de momente ghidată de teoria cum că alegerea hranei a fost și este un privilegiu.”, a mai adăugat Elena Vlădăreanu, autoarea textului pus în scenă.Alături de cei doi creatori, proiectul se mai bucură de contribuția scenografei Anei Iulia Popov, coregrafei Ibi Cristea și a muzicienilor Charlie Fălămaș și Matli MC. „#projectfood – o istorie a mâncării din cele mai vechi timpuri și până mâine” va fi prezentat, de asemenea, în avanpremieră, sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 18:00. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani, se arata in comunicatul institutiei teatrale.Accesul publicului la oricare din evenimentele teatrului se face în limita locurilor disponibile, pe baza biletelor puse în vânzare atât online prin teatrulgong.ro, cât și la sediul Agenției Teatrale din str. Al. Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00, iar duminica de la 10:00 la 14:00. Prețul unui bilet la spectacol este de 9 lei, tarif unic.