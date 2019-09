Filmul ”Joker” a câștigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia 2019

Lungmetrajul "Joker", de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix și Robert De Niro, a primit Leul de Aur la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, care s-a încheiat sâmbătă seară, transmite Mediafax.





Preşedintele juriului pentru competiţia din acest an a fost regizoarea argentiniană Lucrecia Martel, cunoscută pentru pelicule precum "Zama" și "La Ciénaga". Aceasta a fost a şaptea femeie care deţine această poziţie în istoria festivalului.





Anul trecut, marele premiu al Mostrei venețiene, Leul de Aur, a fost acordat dramei în alb şi negru "Roma", de Alfonso Cuaron.





Anul acesta, în afara competiţiei a rulat şi filmul regizorului de origine română premiat cu Emmy Alexander Nanău "colectiv", o producţie România-Luxemburg. Documentarul "colectiv" prezintă evenimentele care au urmat incendiului din clubul bucureştean în care au murit 64 de persoane, în 2015. "colectiv" marchează o premieră pentru istoria recentă a cinematografiei din România, fiind, potrivit organizatorilor festivalului, primul documentar românesc selectat la Mostra veneţiană.





"Colectiv" este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv. Filmul urmăreşte cu egal interes autorităţi şi jurnalişti, într-o interacţiune permanentă de căutare şi expunere a adevărului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj şi responsabilitate individuale, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.





Cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția a avut loc în perioada 28 august - 7 septembrie.





Anul acesta, regizorul spaniol Pedro Almodóvar a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră din partea organizatorilor.





Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători ai ediţiei din 2019 a Festivalului de Film de la Veneţia:





Leul de Aur: "Joker", de Todd Phillips





Marele premiu al juriului: "J'accuse", de Roman Polanski





Leul de Argint pentru cea mai bună regie: Roy Andersson, pentru "Om det oändliga/ About Endlessness"





Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Ariane Ascaride, "Gloria Mundi", de Robert Guédiguian





Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Luca Marinelli, pentru "Martin Eden", de Pietro Marcello





Premiul pentru cel mai bun scenariu: Yonfan, pentru "Ji yuan tai qi hao/ No. 7 Cherry Lane"





Premiul special al juriului: "La mafia non è più quella di una volta", de Franco Maresco





Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant: Toby Wallace, pentru "Babyteeth", de Shannon Murphy





Secţiunea Orizzonti





Cel mai bun film: "Atlantis", de Valentin Vasianovych





Cel mai bun regizor: Théo Court, pentru "Blanco en Blanco"





Premiul special al juriului: "Verdict", de Raymund Ribay Gutierrez





Cea mai bună actriţă: Marta Nieto, pentru "Madre", de Rodrigo Sorogoyen





Cel mai bun actor: Sami Bouajila, pentru "Bik Eneich/ Un Fils", de Mehdi M. Barsaoui





Cel mai bun scenariu: Jessica Palud, Philippe Lioret, Diastème, pentru filmul "Revenir", de Jessica Palud





Cel mai bun scurtmetraj: "Darling", de Saim Sadiq





Leone del Futuro - premiul "Luigi De Laurentiis" pentru film de debut: "You Will Die At 20", de Amjad Abu Alala