webPR: Grădina Sălbatică – de 111 ani în inima Bucureștiului

Optzeci de fotografii suprind momente din istoria Grădinii Sălbatice din inima Bucureștiului, o „bijuterie ecologică” născută acum 111 ani, menită să pună în valoare clădirea muzeului ridicat în vecinătatea ei și să-și împartă povestea de viață cu el.





Pe 4 septembrie, de la ora 18:00, vă invităm la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” la vernisajul unei expoziții care spune povestea Grădinii Sălbatice din inima Bucureștiului și te îndeamnă să o privești prin ochii generațiilor de copii care s-au perindat prin ea.





În mijlocul vieții trepidante a metropolei bucureștene, vizibilă pentru ochiul unui trecător sensibil, de 111 ani, chiar în inima capitalei, grădina sălbatică a Muzeului Antipa este loc de refugiu pentru sute de specii de plante și animale, unele dintre ele, strict protejate, care se bucură de această oază de liniște și siguranță.





Spațiul din jurul clădirii muzeului este cucerit an de an de micuții participanți la Școala de Vară de la Antipa: cursanții „Academiei Insecta”, detectivii pasionați să elucideze mistere la „cursul de criminalistică”, tinerii paleontologi lucrând cu tenacitate și răbdare la descoperirea scheletului de T. rex în situl special amenajat pentru ei, „păsărarii amatori” pe care îi deosebești după binoclurile atârnate la gât, ori micii aventurieri înarmați cu filee entomologice, porniți pe urmele marilor naturaliști să descopere fascinante și felurite insecte. Cu entuziasm și pasiune, viitorii cercetători, însoțiți de specialiști ai muzeului pornesc an de an în activități de recunoaștere, clasificare, sortare și identificare a speciilor. Astfel, au fost aflate cam toate speciile de plante și animale care locuiesc în grădina muzeului. Lichenii, plantele vasculare (arbori, arbuști, liane), nevertebratele (libelule, fluturi, muște, gândaci, albine, păianjeni, acarieni și râme) precum și vertebratele (păsări, lilieci și alte mamifere) devin actori importanți, servind ca material experimental pentru cursurile Școlii de Vară, desfășurate an de an la Antipa.







Nu doar știința este la ea acasă în Grădina Sălbatică, ci și muzica, sportul, spectacolele și activitățile de recreere, de la ateliere de rugby, spectacole medievale, expoziții de animale vii, ateliere de interceptat lilieci, seri de folk, până la duminici petrecute la picnic cu familia în grădina muzeului. Toate aceste activități, precum și multe altele pe care vă invităm să le descoperiți singuri, sunt incluse în povestea spusă în imagini de expoziția ce împodobește până pe 27 octombrie holul de la etajul muzeului.





Ne-am propus să vă spunem povestea Grădinii Sălbatice din inima Bucureștiului, însă nu putem să o spunem separat de povestea muzeului, deoarece destinele lor se împletesc. Lăsat fără grădină, muzeul ar deveni amnezic iar grădina fără muzeu nu ar mai avea cui să-și împărtășească secretele. Ca un om fără amintiri, un pământ fără poveste, o țară fără trecut, nu ne-am putea imagina niciodată istoria muzeului separată de istoria grădinii sale.